爆她不為人知一面！小S譏｢黑胖子｣ 大S氣到不錄了

2018年10月10日 15:02 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

趙正平和歐陽娜娜。(圖／中天提供)

小S和蔡康永再搭檔主持的新節目《真相吧！花花萬物》，將在台灣播出，小S不改嗆辣本色，讓來賓都坐立難安，加上和蔡康永默契依舊十足，彷彿帶觀眾重新回味《康熙來了》的魅力，不過製作人B2卻完全不擔心新節目被視為《康熙》2.0，「因為兩人站在一起就是康熙。」

小S在《真相吧！花花萬物》中，不僅質問林志玲：｢沒對象妳有想過是妳自己的問題嗎？｣或是和沈玉琳緊咬著青蛙梗，問趙正平：｢你怎麼來北京的？跳過來的嗎？｣都讓網友看了快笑翻，愛演的她也在節目過足戲癮，和男神林更新演分手戲碼，又和樂華七子的朱正廷尬戲，兩人浮誇演技讓現場來賓都笑歪。

而小S不是只有毒舌來賓，連姊姊大S也不放過，｢她在我心裡肥胖度不斷的增加｣、｢她是個黑的胖子｣，讓大S氣到不想錄了喊「想走」，她更爆料大S以前喜歡交比她醜的女生當好朋友，「這樣她就能成為群裡的佼佼者」，大S躺著也中槍。小S這次和蔡康永再搭檔默契依舊，會不會擔心被視為《康熙》2.0，製作人B2說：「我們完全不擔心會不會像『康熙』，因為這兩人站在一起就是康熙。」《真相吧！花花萬物》21日起每週日晚上10點將在中天綜合台播出。

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