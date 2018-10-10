家長半夜三點LINE不停 老師不回還嗆「看不起我小孩？」

家長半夜三點LINE不停 老師不回還嗆「看不起我小孩？」(示意圖/資料照 吳敏菁攝）

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中時電子報

老師也要休息啊！一名網友在《爆怨公社》PO文說，家人是個幼教老師，且園所規定每位老師都要留Line給家長，方便聯絡。卻遇到有家長半夜不睡覺，凌晨3點一直傳訊息，討論孩子的事。第一次老師被吵醒，只好與她討論，最後婉轉地告訴家長，盡量不要再休息時間打擾。

結果這位家長依然不改本性，今天凌晨一兩點又傳一堆訊息，討論孩子。早上老師一叫醒來傻眼，家長竟然傳Line說「老師妳都不理我，妳是看不起我的小孩嗎？」讓原PO看不下去「天哪，凌晨一兩點耶，這位媽媽，妳不睡覺不代表別人不用休息啊」。

對此，許多網友看了都覺得太誇張，「我連晚上7點過後都不好意思發訊息給老師，除非萬不得已才發」、「所以很多人都說幼兒園不是教幼兒而是教家長」、「有病，勿擾開啟就好，再靠腰就反問她是要付加班費嗎」、「我想知道是哪間北七學校，規定老師留line給家長的？」

這件事看在其他老師眼裡，卻見怪不怪「回了第一次 就是無止盡的開始…」、「我也深深痛苦著....遇到半夜三點還在傳訊息，不回不看隔天他說『老師你不看我訊息會不會霸凌我的孩子』昏倒...」、「我們常常這樣啊，不回就是不盡責的老師、會被客訴」、「自動略過啊，我是安親班老師，十點之後都不看家長訊息」。

(中時電子報)

(翻攝自 《爆怨公社》)

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