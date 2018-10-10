美去年底曾實施亞臨界核試 遭反核團體批評

2018年10月10日 16:25 旺報 張國威

共同社10日報導，美國2017年12月在西部內華達州進行了使用鈈的不伴隨核爆炸的「亞臨界核試驗」。美國能源部下屬國家核安全管理局（NNSA）在季度報告中透露了上述消息。這是美國總統川普執政以來的首次核試驗，也是美國時隔約5年進行的第28次核試驗。該試驗旨在測試新開發的技術性能，據悉今年12月還計劃進行測試其他新技術性能的試驗。

川普政府今年2月宣佈將力爭把核武器作為「可使用的武器」擴大其作用。此次試驗可以說強調了推進該構想的姿態。川普政府一邊迫使北韓實現無核化，一邊在國內強化核武器作用，來自反核團體的批評高漲。

被命名為「Vega」的此次核試驗，是自前歐巴馬政府2012年12月實施的核試驗之後的首次核試。試驗在開始核反應的聚爆過程中，採用較普通炸藥反應遲鈍、發生偶發性爆炸可能降低的鈍感炸藥，對其性能進行了測試。NNSA發表評論稱「確認了新設計的核武器的有用性」。

美國中西部艾奧瓦州反核人士、監視核試驗的安德魯·基什納（Andrew Kishner）譴責稱，美國在推進與北韓的核問題談判過程中「不應該執著於本國的核武器，同時迫使（北韓）無核化」。

亞臨界核試驗通過炸藥對鈈製造衝擊以獲得數據，但不會達到發生核裂變鏈式反應持續的「臨界」。關於計畫今年12月實施的另一次試驗，NNSA介紹稱目的是測試為提升聚爆效果而新開發的密封核物質的容器。

(旺報 )