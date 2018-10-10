中職》連4半季封王寫新猷 Lamigo總冠軍戰門票也貴到創紀錄

2018年10月10日 15:33 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Lamigo桃猿連4個半季封王創下中職紀錄，本季也囊括年度勝率第1，確定在年度總冠軍戰先擁有1勝優勢，10日總冠軍戰門票出爐，內野特定座位門票來到1980元，也寫下中職史上最貴總冠軍戰門票的紀錄。

Lamigo季冠軍4連霸為中職史上首次，本季猿隊主場總冠軍戰門票1980元也打破去年自家的1680元，再創總冠軍賽票價新紀錄。Lamigo不但包辦2018年上、下半季冠軍，更以全年勝率第一之姿進軍2018年中職年度總冠軍戰，4場主場舉辦的賽事將於14日開賣門票。

2018年台灣大賽，Lamigo擁有G1-27日(六)、G2-28日(日)、G5-11月3日(六)及G6-11月4日(日)4場主場優勢，購買內野門票除了獲贈無敵披風外，並加贈Lamigo出戰日本職棒千葉羅德海洋隊之2018「桃園最強」台日交流賽觀賽權利並且原位保留，一票兩看，原位原坐。購賣左外野門票則只有無敵披風，右外野無贈品。

2018年台灣大賽Lamigo桃園主場票價公布如下：

◎東西下A、B、C、D、E、F、G區：票價1,980元不分全半（獲贈無敵披風及台日交流賽免費觀賽、原位原坐權利）。

◎東西下H、I、J、K、L、M(不含大盛區)以及東西上層看台全區：票價1,580元不分全半（獲贈無敵披風及台日交流賽免費觀賽、原位原坐權利）。

◎左外野全區：票價980元不分全半(獲贈無敵披風、無台日交流賽免費觀賽、原位原坐權利)。

◎右外野全區：票價680元不分全半（無贈品）。

備註：

一、2018年總冠軍戰開打日程首戰為10月27日(六)。Lamigo桃猿隊擁有10月27日(六)、10月28日(日)、11月3日(六)以及11月4日(日)四場主場優勢，開打時間皆為17：05。預售票將於10月14日(日)全面開賣，桃猿大盛餐飲區票價將於10月11日(四)公布。

二、2018「桃園最強」台日交流賽將於11月9日(五)起至11日(日)止連續三戰，11月9日(五)開打時間為18：35；11月10日(六)及11日(日)開打時間皆為17：05。

三、2018年中華職棒總冠軍台灣大賽門票一旦售出即不採行退票制度，但無須進行之比賽除外。

四、芝芭、月眉、青埔、洽溪以及內厝里民內野票一律1280元，位置以現場狀況為主，不提供預購服務。其他購票資訊詳見官方及售票系統公告。

五、全區皆設有半價之身心障礙優待票。

六、球團保有隨時修改、解釋或終止本活動的權利。

(中時電子報)