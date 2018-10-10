確保上海進博會順利舉辦 陸國務院副總理胡春華10日出席演練活動

2018年10月10日 15:35 旺報 周怡德

因應首屆大陸國際進口博覽會順利在上海舉行，大陸國務院副總理胡春華出席行前演練活動時表示，要確保本次重大外事活動不出紕漏，確保安全保衛萬無一失。將各類突發事件應對方案考慮得更周密些，把新聞宣傳方案考慮得更充分些。要高度重視和用好演練結果，

在進博會登場前不到三十天的時間內，進博會將亮相智能及高端裝備、汽車、醫療器械及醫藥保健展等7大展區的展前對接會接連舉行，吸引到來自數十個國家的1000餘家參展商和採購商參加。在這些來自國外的廠商眼中，中國大陸市場如同一大塊的強力磁場，開放的步伐吸引更多的技術和產品入駐，能促進與各國的經貿交流。

此次進博會的主題是新時代，共享未來。首屆進博會意義也代表大陸主動向世界開放市場的重大政策宣示和行動。不僅代表大陸支持貿易自由化、也為各方進入大陸市場搭建了擴大開放與加強交流的平台。

而大陸中央政策性的開放加了外企赴陸資的意願，例如2018年7月1日起，大陸正式將汽車整車進口關稅降至15%，將汽車零部件進口關稅降至6%。

釋放政策紅利助長各國汽車行業此次參與進口博覽會的意願，有來自美國、日本、法國、德國、義大利等數十家外國汽車企業報名參加。據陸媒報導，特斯拉借助進博會也將展示此次在大陸市場的主打投資的電動車，進一步搶占中國市場。今年7月，特斯拉與上海臨港管委會、臨港集團共同簽署了純電動車項目投資協議，將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於壹體的特斯拉超級工廠，該項目規劃年生產50萬輛電動車帶來龐大商機。

(旺報 )