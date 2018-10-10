比慢跑、快走更有效率！ 醫學專家：間歇式健走讓你年輕10 歲

2018年10月10日 15:51 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

改變走路的方式，就可以年輕10歲！為了健康，許多人嘗試慢跑或走路，但只這樣做實在可惜。如果稍微改變走路方式，嘗試每天花30分鐘間歇式健走，能兼具減脂跟雕塑身材的效果。運動醫學專家能勢博指出，快慢交替的健走方式，可以增加身體活動量與基礎代謝率，會比單純慢跑或走路更有效率。

《Medical Note》報導，日本信州大學教授能勢博是運動醫學專家，10年前發想出這種健康方式，並將之在日本長夀第一大縣推廣，經過5200人實證，它兼具瘦身和美效果，還能改善血壓和血糖值。他在著書《改變走路的方式就可以年輕10歲》提到，有人因此改善身體，比以前年輕10歲！

能勢博指出，間歇性健走是以略感吃力的快走和負擔較少的慢走交替，是一種可提升肌力和持久力的訓練方法。此健走方式不需要任何健身器材，每天撥出30分鐘，以快走3分鐘，之後再慢走3分鐘為一循環，做5次就可完成。

能勢博說，效果雖然因人而異，但嘗試間歇式健走約1周後，通常會感到「變得容易流汗」，第2周「姿勢變好許多」，大約1個月後就會「不覺得疲勞的輕快步行」，而力行2個月之後「感到臀部變得緊實」。

一位60多歲女性分享經驗說，嘗試間歇式健走5個月之後，她的腰圍就小了∼4公分，體重也大概減輕了5公斤，而今間歇式健走已長達8年。

(中時電子報)