影》別出聲 外媒爆被失蹤孟宏偉妻：有人要對我下手

2018年10月10日 15:48 中時電子報 吳映璠

陸籍前國際刑警組織主席孟宏偉上月25日返抵北京後旋即遭當局帶走調查，至今失聯15日，孟宏偉妻子葛瑞絲‧孟（Grace Meng）表示後續接到神秘電話，指有「兩組人馬」準備對她下手。

“I worry about his life. I don’t know if he’s alive or what happened.” – Grace Meng speaks to @MelissaBellCNN about her husband #MengHongwei #China pic.twitter.com/EUcxvyzZL5 — CNN Today (@cnntoday) October 9, 2018

美國有線電視新聞網（CNN）及美聯社在法國里昂（Lyon）專訪葛瑞絲‧孟，畫面中背對鏡頭、只願出聲的葛瑞絲‧孟表示，丈夫失蹤後接到陌生男子來電，說有兩組人馬要對她下手。

美聯社報導指出，打給孟妻的男子說的是中文，一開始要她「別出聲」，說曾替孟宏偉工作，暗示自己是大陸安全單位人員，還說「知道孟妻人在哪裡」。

專訪中葛瑞絲‧孟的手機響了三次，她說大陸領事館不斷打給她，不過除非有媒體及律師陪同，不然她拒絕單獨與大陸外交人員見面。

7日中國大陸國家監察委官網發布訊息，證實拘留孟宏偉，並對他展開調查，8日公安部網站罕見發布公告，指孟宏偉「收受賄賂、涉嫌違法」，他接受調查「完全是其一意孤行、咎由自取的結果」，不過當局至今並未說明孟宏偉的具體犯罪事實與調查細節。

中國大陸公安部網站8日發布聲明，指孟宏偉因收受賄絡遭調查。（圖／擷取自大陸公安部官網）

葛瑞絲‧孟則強烈為丈夫辯護，說他是無辜的，更抨擊北京當局在整起事件缺乏透明。她形容孟宏偉是「正直的人」，嚴格遵守法律，並且一生都在為建置法治社會而努力。

她說在看過這麼多人「被消失」後，孟宏偉早就擔心自己可能會被盯上，她站出來發聲是為了全中國大陸的孩子、妻子，以及他們的父母，「我覺得自己有責任幫助這些人」。

不過當談到自己的遭遇，葛瑞絲‧孟泣不成聲，她刻意不讓一對7歲雙胞胎男孩看電視，不想讓他們知道事實。「但他們應該有感覺到有事情發生了」，因為媽媽總是在哭，她只得騙他們說是感冒。

她說不知道什麼時候會再見到丈夫，但是「真的好想他」，半夜裡總是驚醒。

This is the drawing that #MengHongwei ' s wife grace says her children have made for their father. They don't know he has been arrested. She says she is scared for her life. Even the interpreter refused to turn up to our interview with her, saying it was too dangerous. pic.twitter.com/yyOR8moLeW — Melissa Bell (@MelissaBellCNN) 2018年10月9日

CNN記者貝爾（Melissa Bell）在個人推特上秀出孟宏偉雙胞胎兒子給父親的塗鴉，提到孟妻相當擔憂自己的人身安全，就連翻譯也不願與她一起參與專訪，「因為實在太危險了」。

報導指出，中國國家主席習近平2013年上任後積極打擊貪腐，六年來已有超過百萬名官員受到懲罰，多數人更因接受當局調查而神祕失蹤數日。

(中時電子報)