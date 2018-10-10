影》別出聲 外媒爆被失蹤孟宏偉妻：有人要對我下手

前國際刑警組織主席孟宏偉9月25日返抵中國大陸後遭逮捕調查，至今失聯15日，其妻更傳出遭神秘電話恐嚇，已成下手目標。（圖／美聯社）

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中時電子報

陸籍前國際刑警組織主席孟宏偉上月25日返抵北京後旋即遭當局帶走調查，至今失聯15日，孟宏偉妻子葛瑞絲‧孟（Grace Meng）表示後續接到神秘電話，指有「兩組人馬」準備對她下手。

美國有線電視新聞網（CNN）及美聯社在法國里昂（Lyon）專訪葛瑞絲‧孟，畫面中背對鏡頭、只願出聲的葛瑞絲‧孟表示，丈夫失蹤後接到陌生男子來電，說有兩組人馬要對她下手。

美聯社報導指出，打給孟妻的男子說的是中文，一開始要她「別出聲」，說曾替孟宏偉工作，暗示自己是大陸安全單位人員，還說「知道孟妻人在哪裡」。

專訪中葛瑞絲‧孟的手機響了三次，她說大陸領事館不斷打給她，不過除非有媒體及律師陪同，不然她拒絕單獨與大陸外交人員見面。

7日中國大陸國家監察委官網發布訊息，證實拘留孟宏偉，並對他展開調查，8日公安部網站罕見發布公告，指孟宏偉「收受賄賂、涉嫌違法」，他接受調查「完全是其一意孤行、咎由自取的結果」，不過當局至今並未說明孟宏偉的具體犯罪事實與調查細節。

中國大陸公安部網站8日發布聲明，指孟宏偉因收受賄絡遭調查。（圖／擷取自大陸公安部官網）

葛瑞絲‧孟則強烈為丈夫辯護，說他是無辜的，更抨擊北京當局在整起事件缺乏透明。她形容孟宏偉是「正直的人」，嚴格遵守法律，並且一生都在為建置法治社會而努力。

她說在看過這麼多人「被消失」後，孟宏偉早就擔心自己可能會被盯上，她站出來發聲是為了全中國大陸的孩子、妻子，以及他們的父母，「我覺得自己有責任幫助這些人」。

不過當談到自己的遭遇，葛瑞絲‧孟泣不成聲，她刻意不讓一對7歲雙胞胎男孩看電視，不想讓他們知道事實。「但他們應該有感覺到有事情發生了」，因為媽媽總是在哭，她只得騙他們說是感冒。

她說不知道什麼時候會再見到丈夫，但是「真的好想他」，半夜裡總是驚醒。

CNN記者貝爾（Melissa Bell）在個人推特上秀出孟宏偉雙胞胎兒子給父親的塗鴉，提到孟妻相當擔憂自己的人身安全，就連翻譯也不願與她一起參與專訪，「因為實在太危險了」。

報導指出，中國國家主席習近平2013年上任後積極打擊貪腐，六年來已有超過百萬名官員受到懲罰，多數人更因接受當局調查而神祕失蹤數日。

(中時電子報)

文章來源：Wife of ex-Interpol chief fears for her life with her husband detained in China

文章來源：APNewsBreak: Chilling call made to wife of ex-Interpol boss

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