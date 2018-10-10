國慶上街頭樂隊遊行 國旗飄掀起了熱血歡騰

行進樂隊遊踩街遊行，洋溢活潑熱鬧的青春氣息。（吳敏菁攝）

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行進樂隊遊踩街遊行，洋溢活潑熱鬧的青春氣息。（吳敏菁攝）
行進樂隊遊踩街遊行，洋溢活潑熱鬧的青春氣息。（吳敏菁攝）
中華民國生日快樂！彰化縣政府慶祝國家生日，延續傳統，10日搬師到溪湖鎮舉辦「風光大縣喜迎國慶」和行進樂隊遊行比賽。（吳敏菁攝）
中華民國生日快樂！彰化縣政府慶祝國家生日，延續傳統，10日搬師到溪湖鎮舉辦「風光大縣喜迎國慶」和行進樂隊遊行比賽。（吳敏菁攝）

中華民國生日快樂！彰化縣政府慶祝國家生日，延續傳統，10日搬師到溪湖鎮舉辦「風光大縣喜迎國慶」和行進樂隊遊行比賽，縣長魏明谷和溪湖鎮長楊福建引領踩街，緊接著儀樂隊鑼鼓喧天、風采翩翩，大夥揮舞著國旗夾道喝采，再掀起了歡騰的熱血。

魏明谷致詞，今天是中華民國107年的國慶日，縣府於2015年在員林市、2016年在彰化市、2017在和美鎮輪流舉辦國慶暨行進樂隊遊行比賽活動，普天同慶，再度邀請國高中職的樂團樂隊和社區團體一起來遊行，把大家的心交織再一起。

各參選人也在街頭組陣仗，搖旗迎接樂隊，也擁抱群眾，和支持者合影，一起吶喊、歡呼。

楊福建說，國慶遊行對溪湖鎮民來彷彿是一個遙遠的回憶了，感謝魏明谷在溪湖鎮舉辦，鎮民們引頸期盼，看到表演團體儀容整齊、精神抖擻地走在街道上，帶來視覺的震撼和歡樂，大家共同慶祝中華民國的誕生，祝福中華民國生日快樂。

緊接著行進樂隊遊踩街遊行，洋溢活潑熱鬧的青春氣息，共有高中職組6隊、國中組9隊，搭起了縣內學子揮灑音樂的舞台。更有來自秀水馬興社區的青少年鑼鼓喧天戰鼓表演、全國各地集結之天國樂團、台灣女孩日及兒童權利公約宣導，注入了多采多姿歡樂氣氛和多元價值的訴求。

行進樂隊遊行比賽成績出爐，高中職校組由崇實高工奪下第1名，第2名由彰化高中與彰化女中並列；國中組則由和群國中獲得第1名，第2名為彰泰國中與田尾國中並列，第3名為埔心國中與北斗國中並列。

(中時 )

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