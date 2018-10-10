一家六口三個國慶寶寶 爸爸：又省了一個蛋糕錢

2018年10月10日 15:53 中時 張祈

今年34歲的潘爸爸、潘媽媽今天迎接家中的第三個國慶寶寶潘小弟。（張祈攝）

潘小弟選擇提早20天出生，與媽媽、姊姊同為國慶寶寶。（張祈攝）

太巧合！一家六口3個選在國慶日出生，花蓮一名34歲潘媽媽，今上午自然產下一名重量近3700公克的國慶男寶寶，潘小弟是家中第六個成員，與今年5歲的大姐、媽媽同天生日，比預產期早了10天出生，再次迎接國慶寶寶，潘爸爸笑著說，兒子真孝順，又替爸爸省了一個蛋糕錢，以後一塊蛋糕可以三個人用。

花蓮門諾醫院今預計迎接7名國慶寶寶，其中潘媽媽已是熟面孔，4胎都選在門諾生，其中兩胎都是10月10日生，潘媽媽說，這兩胎預產期都是10月20日，當時有想過可能會在同一天生，並沒有特別給兒子「壓力」，沒想到昨晚8點開始陣痛，直到今天上午11時許自然產下兒子，時間都是兒子自己挑的。

潘媽媽精神飽滿，採訪過程坐在病床上，邊用餐邊受訪，完全感受不到是名剛生完的產婦，她說，共有4個孩子，老大今年滿7歲了，老二「今天」5歲，老三2歲，老四就是今天出生，剛好湊足一男一女國慶寶寶，她還呼籲以後應該給她病床9折，被問到還有計畫第五胎，她急澄清，今天封肚了。

與妻子同年的潘爸爸相顯木訥，深情的望著剛出生的兒子，他說，老婆、兒子、女兒同天生日，除了生日好記、慶生方便，還有全國人一起慶祝，陪著老婆待產到生產，雖然不太會說甜言蜜語，但他已規劃要請育嬰假，幫忙顧小孩，讓老婆好好坐月子。

(中時 )