小姊妹同為國慶寶寶 產婦：好幸運！

2018年10月10日 15:50 中時 王文吉

豐原醫院婦產科醫師張崑敏（右）與產婦林沛臻、女寶寶等一家人同框合影。（王文吉攝）

童綜合醫院護理長抱著產婦陳沛緰自然產下的國慶女寶寶，可愛模樣令人憐愛。（王文吉攝）

童綜合醫院婦產部魏添勇醫師（右一）贈送禮盒給產婦陳沛緰（中）恭賀國慶寶寶誕生。（王文吉攝）

李家四代同堂到光田醫院大甲院區迎接國慶寶寶。（院方提供）

國慶寶寶無獨有偶！遠嫁基隆的林沛臻4年前國慶日生下女娃，最近她回到豐原娘家待產，又在國慶日自然產下女寶寶，接生醫師直呼好巧。光田綜合醫院的沙鹿、大甲院區上午8時左右也各有1名國慶寶寶剖腹出生，目前還有2人待產中。童綜合醫院上午接生6名寶寶，預計下午還會有4位產婦生產。

林家大寶、二寶都在國慶日誕生，全家人一起拿著國旗、賀卡一起拍照。林沛臻說，2015年10月10日凌晨3點多，他在豐原醫院自然產2680公克的大女兒，這次小女兒預產期是11日，她9日出現產兆，結果寶寶10日凌晨5點11分報到，體重3260公克比姐姐還要重，「好幸運！怎麼會這麼巧，大寶、二寶都是國慶寶寶 ！」

林婦的丈夫林耿逸在基隆當郵差，結婚5年開心迎接第2胎，他說，老婆2胎都在預產期前1個月回到豐原娘家待產，而且都是由豐原醫院的婦產科張崑敏醫師接生，「還沒想到要取什麼名字，不過兩個女兒同一天生日，以後慶生蛋糕只要買1個。」

豐原醫院婦產科醫師張崑敏表示，近年因少子化及民眾較具國際觀，國慶寶寶出生率不如以往；他接生過許多國慶寶寶，兩姊妹都是自然產，這緣分很難得，創下他行醫25年記錄，要打破應該不容易。

光田綜合醫院在國慶日上午8時許，沙鹿、大甲兩院區各剖腹迎接1名國慶寶寶。院方指出，兩名產婦因前置胎盤，因此需要剖腹生產。

率先報到的男寶寶是家裡的二寶，媽媽說，家族裡都沒有特別日期出生的寶寶，自己因為健康安全狀況得剖腹，因此特別挑選國慶日，希望寶寶平安長大。寶寶的「阿祖」也特別到醫院探視，全家族開心迎接新生命的到來。

光田綜合醫院沙鹿院區另名國慶女娃是越南籍媽媽的第1胎，台灣爸爸開心說，夫妻倆覺得雙十節好記，而且家裡的第一個寶貝出生就是好日子，全家人都很高興。

凌晨3點10分，在童綜合醫院婦產部魏添勇醫師的接生下，陳沛緰自然產下了重達3548公克的女寶寶，可愛又健康的模樣讓人非常憐愛。陳沛緰表示，原本已經有1男2女，預產期在下周二，寶寶自己選擇成為國慶日誕生。

緊接著早上9點到11點左右，又有3男2女陸續呱呱落地。童綜合醫院統計，國慶日上午共誕生了6名寶寶，下午仍有2名產婦等待剖腹產，預計國慶日將接生超過10名國慶寶寶。

(中時 )