柯p嗡嗡包太搶手 網拍喊價4980

2018年10月10日 15:52 中時電子報 戴安瑋

蝦皮購物上已有民眾拍賣的柯p嗡嗡包，雙包最高價4980元。翻攝蝦皮購物網站

台北市長柯文哲上任4年來，每年國慶日免費發送實用的「嗡嗡包」，都引起民眾瘋狂，透早排隊，今年也不例外，天還沒亮即被搶光，但有人才熱騰騰的拿到手，馬上轉手上網拍賣，目前網拍價格最高喊到4980元。網友說，還以為台灣人多愛國咧，徹夜排隊原來是為賺錢。

今年是柯文哲擔任台北市長第4年，他比照往年，在國慶日免費贈送3000個嗡嗡包，計有藍、紅雙色，因材質及設計比往年好，有人從昨天中午即前往排隊，今天凌晨2時30分，即逾3000人排隊，天還沒亮，嗡嗡包即贈送完畢。

民眾一拿到手，就到蝦皮購物平台拍賣，有人開出單個300元，也有人開出1000元，目前已喊到單個2490元、3000元、雙色包價4980元。另還有人拍賣2017年、2016年的嗡嗡包，單個200元或500元。

據了解，今年的嗡嗡包製作成本，為175元，材質是雪花布，配色有藍、紅兩種，容量比往年的大，包包上有白色「2018 TAIPEI」LOGO。

民眾徹夜排隊，一拿到手就上網拍賣，「蝦皮購物」平台上，目前最低300元起跳、最高3000元，價差10倍，甚至有人雙色款一起拍賣，售價4980元。不只第4代嗡嗡包，前幾年的包款也陳列在蝦皮拍賣上，可能趁勢丟出拍賣。

網友說，「還以為臺灣人有多愛國咧，寧願徹夜排隊拿到去拍賣賺錢」、「根本為了錢」、「有人買嗎?」。

(中時電子報)