南投》林明溱競選總部國慶成立 萬人力挺

2018年10月10日 15:58 中時 沈揮勝

上萬民眾力挺造勢，場面壯盛。（沈揮勝攝）

現場狀況。（沈揮勝攝）

場面壯觀熱鬧。（沈揮勝攝）

曾永權為林明溱授旗。（沈揮勝攝）

前南投縣長、前國策顧問林源朗（左前持麥克風者）題字為林明溱祝福。（沈揮勝攝）

來賓上台助陣，展現凝聚力。（沈揮勝攝）

高呼「當選」。（沈揮勝攝）

國民黨副主席曾永權（左）為林明溱（中）、林明溱夫人陳麗珠（右）披掛綵帶。（沈揮勝攝）

曾永權（左）為黨提名魚池鄉長參選人黃馨瑩授旗。（沈揮勝攝）

曾永權（左）為黨提名水里鄉長參選人陳中明授旗。（沈揮勝攝）

參選爭取連任的南投縣長林明溱，選擇在10月10日國慶日，舉辦競選總部成立大會，國民黨副主席曾永權、前縣長林源朗加持，為黨提名鄉鎮市首長與民代參選人授旗，會場沙雕文化園區萬人擠爆，「凍蒜（當選）」高呼聲不絕於耳！展現林明溱超高人氣！

「投公道、天理一票，選出能讓南投人光榮的林明溱！」競選總部主委林源朗，懇切呼籲南投鄉親都來當林明溱的分身，全力拉票讓最認真的縣長勝選連任。

到場助講的來賓還包括國民黨中常委謝龍介、立委馬文君與許淑華、縣議長何勝豐；國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡也上台助陣。

曾永權除懇請鄉親力挺林明溱，另為黨提名鄉鎮市長候選人授旗；他與國民黨組發會主委李哲華都呼籲大家，幫林明溱發揮「母雞帶小雞」效應，讓國民黨提名的鄉、鎮、市長與縣議員參選人全都勝選「全壘打」。

林明溱說，4年前贏對手5000多票當選，拚縣政不敢懈怠，全縣繞了不知多少圈，車子都跑了40多萬公里！實勘改善的野溪農路與排水設施數以千計，為了孩童的健康，縣府免費學童午餐從每餐35元提高到40元，4年投入15、6億元。

即使財政困窘，還能幫負債167億的南投縣府減債53億多元，就是「不能讓鄉親失望」的堅持。

謝龍介則以名嘴詼諧與精準批判，指蔡政府發包離岸風電黑箱作業，從議價到公開招標，每度電價從5.8元減剩2.5元，等於未來20年要讓台灣下一代子孫多背9100億的財政包袱。他呼籲南投鄉親「好的人才要顧得牢」，要讓林明溱再作4年，共創南投新榮耀。

(中時 )