台南》高思博將打造亞洲知名搖滾樂場地

國民黨台南市長參選人高思博與遙控車同好交換意見。（高思博團隊提供）

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國民黨台南市長參選人高思博10日發表青年政策指出，當選後每年將舉行年輕人熱愛的電音派對，並以歐美常態性的搖滾季方式舉辦，甚至結合露營與旅遊；台南有的是漂亮的好地點，像走馬瀨農場、曾文水庫等，要打造當地變成一個亞洲知名的搖滾樂場地、新潮文化代名詞，不會只是選舉時放煙火式的單場活動。

高思博上午出席一場台南遙控車同好會活動，國內知名的遙控車手「紅蛋」與他交換相關經驗時指出，台南市可以讓年輕人跟小孩玩遙控車的地方很少，他們通常不是去安平就是麻豆，有的還要租場地，政府沒顧到這塊，相對於周邊國家甚至有遙控車職業隊，明顯讓年輕人和小朋友少了相關領域的運動、娛樂空間。

對於很多年輕人文化、活動空間受壓縮，高思博表示有同感說，年輕人喜愛的動漫、電競、音樂、滑板、遙控車等運動，市府都應該讓市民有便利性與可親近性。他回想起自己讀高中、大學時，台南市區中正路、友愛街、北門路一帶，都可以找到很多酷炫的、很潮的店，可以找到各種衣服飾品及唱片；甚至連20多年前，當時還算青年次文化的滑板周邊商品、重金屬樂團錄影帶，都有一些潮店在專賣，跟台北同步，但現在都不見了。

高思博認為，所有文化、消費都需要有經濟力支撐，台南市的蕭條是大家心中共同的痛。他與一堆北漂的同學、年輕朋友，都希望台南可以重振雄風，畢竟台南的各方面實力曾經讓全台灣都羨慕，所以他當選市長後，不但要創造就業與公共財富，還要讓年輕人的文化展業、文創產業真的有發展空間、發展條件。

(中時 )

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