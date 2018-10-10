挺蔡國慶講話 國防部發布具體作法

2018年10月10日 16:28 旺報 張國威

針對蔡英文總統10日上午主持中華民國107年國慶大會發表談話，針對「國防安全的強化」，國防部於10日下午發布相關具體作法如後：

一、增加國防預算、確保國家安全

國防戰力是國家安全的保證，更是民主自由價值的後盾。為展現政府自我防衛的決心，108年度國防預算3,460億元，較107年增列183億元，成長5.6％。未來政府將逐年提高國防預算，若有重大軍購案，也會編列特別預算支持，展現我們保衛國土、守護家園的決心。

政府除持續推動國艦國造、國機國造外，並加速新式武器裝備獲得，快速提升防衛戰力，國軍有信心向全國人民保證，絕對可以達成「防衛固守、重層嚇阻」的目標，捍衛2,300萬人民的安全與區域的穩定、和平。

二、推動國防自主、促進產業發展

近兩年來，政府積極推動國防自主，同時藉由民間廠商共同參與生產，帶動臺灣的科技跟產業同步發展，同時也增加就業機會，107年國防資源釋商達1,200億元，108年國防自主預算736億元，為歷年最高，可創造「以國防需求帶動產業，以產業能量支持國防」的良性循環，達到國防戰力提升與民間經濟成長雙贏的目標。

三、優化官兵照顧、提升募兵成效

國防部在政府指導下，為鞏固國防戰力，陸續完成「優化官兵照顧」、「精進募兵成效」、「強化人才培育」及「提升軍人形象」等各項措施，提高招募作為及增加留營意願，以吸引優秀青年從軍。各項措施均能符合招募需求，整體志願役人力持續穩定成長，可以鞏固國防整體戰力。

國防部強調，今年2月6日花蓮震災及8月23日南部水災，國軍不分晝夜全力投入救災，充分展現「疾民所疾、苦民所苦」聞聲救苦的愛民信念，讓國人相信國軍有信心也有能力守護中華民國，絕對是一支「平時能救災，戰時能作戰」的精銳部隊，守護國家安全重要的屏障。

(旺報 )