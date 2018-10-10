花蓮》羅致政、蕭美琴相挺 允助劉曉玫發展國際觀光

2018年10月10日 16:04 中時 許家寧

民進黨立委羅致政（左）、蕭美琴（右）今至劉曉玫的縣長競選總部加油打氣。（許家寧攝）

劉曉玫認為透過影視和運動行銷，將花蓮的好山推廣勢世界。（許家寧攝）

國慶焰火在花蓮，立委羅致政、蕭美琴今來到花蓮縣長候選人劉曉玫競選總部，為她加油打氣，三人暢談花蓮觀光。羅致政承諾，會在立法院全力協助推動國際運賽事與觀光活動；劉曉玫說，透過電影或電視劇發展「影視觀光」把花蓮的美景、多元文化推上國際舞台。

新北市立委羅致政偕妻10日到花蓮參觀國慶煙火，並特地來到劉曉玫競選總部和蕭美琴立委一同為劉曉玫打氣，並將劉曉玫的觀光政見貼在競總牆面，象徵與她攜手推動花蓮觀光大轉型。

劉曉玫表示，很多國內外遊客為了花蓮的天然美景慕名而來。但淡旺季遊客落差太大。她若當選，會透過舉辦馬拉松、獨木舟、衝浪等國際運動賽事或觀光活動，吸引遊客淡季到花蓮旅遊。她指出，羅致政曾經擔任環法自行車業餘賽的宣傳大使，協助台中市政府成功舉辦台灣初賽，她希望借重他的經驗，協助花蓮發展國際賽事。

羅致政允諾協助並建議，大型賽事與觀光活動應該商業化，才能提升精緻度與軟硬體品質，縣府可以找世界知名的國際企業或國際運動組織來合辦運動賽事或觀光活動。他舉例，歐洲小國安道爾人口不到3萬，發展商業化的自行車與滑雪運動，每年能吸引六、七百萬人次遊客。

羅致政也表示，縣府應設立國際級的顧問職，學著從外國人的眼光來看花蓮，了解花蓮觀光的不足之處並加以改善，例如對外國遊客而言，花蓮幾乎所有指標、路標都不合格。羅致政還提議，可從「影視觀光」的角度切入，如冰島、韓國都透過電影、電視劇把自己國家的美景與文化行銷全世界，外國觀眾覺得嚮往，就會去旅遊。

蕭美琴也說，花蓮結合了華人、日本，與南島語族文化等亞洲幾大文化，景色從都會、鄉村到山、海都有，條件得天獨厚，適合透過影視產品來行銷。劉曉玫對兩位委員的力挺致謝，她完全認同羅委員和蕭委員的觀點。若當選，會設立國際顧問，及發展影視觀光、找影視公司合作拍攝電影與電視劇，吸引全世界的遊客來到花蓮。

(中時 )