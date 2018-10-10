駐外人員壓力大！前駐多國大使湯繼仁曾暴瘦7公斤

2018年10月10日 16:04 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

陪同國慶大典外賓出席的前駐多明尼加大使湯繼仁今突因身體不適昏倒，送醫後已清醒，將繼續在醫院接受觀察診療。蔡政府上任後，外交陷入困境，駐外人員壓力大，與台灣有77年邦誼的多明尼加5月1日斷交，外傳時任多明尼加大使的湯繼仁曾因壓力過大暴瘦7公斤，也曾半夜打電話給前外交部長李大維哭訴。

今天是國慶日，卻傳出陪同外賓的前駐多明尼加大使湯繼仁突然因為身體不適昏倒送醫。外交部稍早表示，湯繼仁已經清醒，將繼續在醫院接受觀察診療。

蔡政府上任以來，外交陷入困境，使得許多駐外人員非常辛苦。外交部前部長李大維曾透露，目睹過某位大使因壓力過大，爆瘦7公斤，頭髮也變白，還半夜打越洋電話哭訴，外傳這名大使就是被派駐多明尼加的湯繼仁。

不過湯繼仁當時強調未曾打電話給前外交部長李大維或現任部長吳釗燮。湯繼仁說「男兒在外交前線只能流血流汗，絕不流淚」。身為第一線的外交人員沒有悲觀的權利，只有勇奔向前，一場戰役失敗將立即轉戰另一戰場，繼續努力。湯繼仁表示，他一生僅有兩次流淚，分別在2013年3月及9月，因為父親和母親在他派駐哥倫比亞代表時過世。

駐外人員壓力大，原駐史國大使陳經銓6月底因中風病倒辦公室，外交部隨後證實，陳經銓推動台史雙邊合作，積勞成疾，22日病倒在辦公室。陳經銓日前已返台持續接受治療。

(中時電子報)