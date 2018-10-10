駐外人員壓力大！前駐多國大使湯繼仁曾暴瘦7公斤

圖為107年海軍敦睦遠航訓練支隊訪問多明尼加歡迎酒會現場，前駐多明尼加大使湯繼仁致詞（右2）。（摘自台灣駐多明尼加大使館）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

陪同國慶大典外賓出席的前駐多明尼加大使湯繼仁今突因身體不適昏倒，送醫後已清醒，將繼續在醫院接受觀察診療。蔡政府上任後，外交陷入困境，駐外人員壓力大，與台灣有77年邦誼的多明尼加5月1日斷交，外傳時任多明尼加大使的湯繼仁曾因壓力過大暴瘦7公斤，也曾半夜打電話給前外交部長李大維哭訴。

今天是國慶日，卻傳出陪同外賓的前駐多明尼加大使湯繼仁突然因為身體不適昏倒送醫。外交部稍早表示，湯繼仁已經清醒，將繼續在醫院接受觀察診療。

蔡政府上任以來，外交陷入困境，使得許多駐外人員非常辛苦。外交部前部長李大維曾透露，目睹過某位大使因壓力過大，爆瘦7公斤，頭髮也變白，還半夜打越洋電話哭訴，外傳這名大使就是被派駐多明尼加的湯繼仁。

不過湯繼仁當時強調未曾打電話給前外交部長李大維或現任部長吳釗燮。湯繼仁說「男兒在外交前線只能流血流汗，絕不流淚」。身為第一線的外交人員沒有悲觀的權利，只有勇奔向前，一場戰役失敗將立即轉戰另一戰場，繼續努力。湯繼仁表示，他一生僅有兩次流淚，分別在2013年3月及9月，因為父親和母親在他派駐哥倫比亞代表時過世。

駐外人員壓力大，原駐史國大使陳經銓6月底因中風病倒辦公室，外交部隨後證實，陳經銓推動台史雙邊合作，積勞成疾，22日病倒在辦公室。陳經銓日前已返台持續接受治療。

(中時電子報)

花蓮》羅致政、蕭美琴相挺 允助…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。