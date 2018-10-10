另類「乾淨」選舉　里長參選人天天忙清理街道　從環境清潔做起要讓里民生活有感

2018年10月10日 17:35 中時 楊樹煌

楊樹煌／南投報導

另類「乾淨」選舉，埔里鎮同聲里出現特別的里長參選人葉阿貴，自參選登記後，他不是忙拜票，而是每天拿著各種清潔用具，將里內各大街小巷，打理得乾乾淨淨，讓同聲里民都感覺街道已好久沒這麼乾淨過，他說要服務里民，就從周遭環境的清潔做起，打造優質生活環境，讓里民生活有感的踏實服務最重要。

選戰進入倒數階段，各選將都全力衝刺，期贏得選舉勝利，但埔里鎮同聲里有位里長參選人葉阿貴，並未開始拜票，卻選擇每天將同聲里各角落清理得乾乾淨淨，葉阿貴認為，希望藉由他的帶頭做，能喚起大家共同重視居住環境清潔衛生，如有機會當選里長，未來定要擴大環境志工隊，讓里的市容更美麗。

平日事親至孝的葉阿貴，家有95高齡母親，除妥善照顧生活起居，每天都會推著輪椅，帶著老母親外出曬曬太陽，探訪好友，數十年如一日，是鄰居的眼中的大孝子；同時他也熱心地方公益，清理街坊環境衛生，是他習以為常的事務，要參選里長，他覺得拜票固然重要，但先將里公共事務環衛做好，里民會更有感。

對於未來，葉阿貴也有獨特想法，他說村里人口已邁向高齡化社會，村里關懷據點必須擴大，他願拋磚引玉，將每月薪資捐出1萬元給關懷據點運用，並善用里活動中心，成立里民健康中心，設置各項運動器材、桌球、羽球等設備，讓里民有休閒運動之處，並要成立守望相助隊，保護鄰里安全，同時成立里民的LINE群組，隨時掌握里公共事務，即時服務。

(中時 )