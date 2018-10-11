動物王國經營遇困 9歲失明比熊犬待有緣人認養

不幸雙眼失明的粉圓還在苦苦等待有緣的好主人收養。（陳育賢攝）

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不幸雙眼失明的粉圓還在苦苦等待有緣的好主人收養。（陳育賢攝）

全國連鎖的「動物王國」寵物生活館因經營遇困，致無法順利繼續營運，大部分的犬、貓等寵物都已公開出養，找到好主人，但新竹地區有隻9歲大的母比熊犬「粉圓」，因雙眼失明無人認養，目前由員工照顧，急待好主人出現。

動物王國寵物生活館於今年9月27日起暫停營業，各寵物館內的可用貨品都由廠商回收，館內的寵物毛小孩們，也大都順利由有緣人收養，但館內1隻母比熊犬「粉圓」，在其它「同伴」都陸續被認養後，她卻還無人聞問。

據了解，粉圓目前已高齡9歲，眼睛也罹患白內障而失明看不到，很可能是大家不願認養的原因。

前動物王國員工指出，粉圓過去是繁殖種母犬，過了生孕期後，改當美容犬，品種相當優良，大半輩子都在動物王國內受良好照顧，而粉圓因年事已高，之前正式「退休」並在王國內安養天年。

未料，動物王國遇上經營問題而暫停營業，其它毛寶貝都順利出養，唯獨粉圓至今遇不到有緣人，目前是1位包姓前員工好心帶回家飼養，只不過包先生自己已有多隻貓、犬毛寶貝，實在無法再照料粉圓，急籲愛犬人士收養。

動物王國員工表示，粉圓雖然看不到，但可以嗅覺辨路，自己找到固定地點吃飯喝水，而且粉圓一生在當繁殖犬與美容犬，個性溫馴活潑親人，很受人喜愛，過去在動物王國內是大受寵愛。

而包先生也擔心粉圓碰上不好的主人，加上她失明看不到，主人要有加倍的耐性與愛心才行，不想隨便就將她出養，希望有緣人是經濟許可，有家庭者，謝絕學生，畢竟學生要忙課業，白天可能會疏於照料。有意認養的朋友可向包先生連絡，電話：0925859615。

(中時 )

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