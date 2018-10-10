19歲女偶像私聯男粉出遊 說謊稱找爸爸出國被抓包

2018年10月10日 16:22 中時電子報 蔡曉婷

徐詩琪強調是巧遇粉絲。（圖／取自吃瓜群眾CJ微博）

19歲女星徐詩琪是大陸女團SNH48成員，今年8月她在微博分享到大溪地旅遊，卻遭眼尖網友發現分享的照片分明是馬爾地夫，便展開一連串鍵盤柯南搜索，隨後被人發現她疑是是與一名金主男鐵粉秘密出國，雖徐詩琪之後澄清是和爸爸去的，但從登機證與和多張照片中還是被抓包她應是和男粉絲同行，對此，徐詩琪暫未有進一步澄清。

微博網友「吃瓜群眾CJ」昨分享徐詩琪私聯男粉同遊馬爾地夫被抓包經過，指微博「S1無限奇蹟應援會兒」這陣子收到有人爆料稱徐詩琪說謊，明明是去馬爾地夫，卻稱去了大溪地，「S1」第一時間先發現，徐詩琪所曬出的風景照，其中一張的確是在網路上抓的，隨後便從那陣子在馬爾地夫打卡的網友中過濾，發現一名曾多次為徐詩琪投票、花錢的粉絲「單推王」，竟也去了馬爾地夫，引發徐詩琪伴遊疑雲。

徐詩琪曬出跟爸爸出國的證據，被抓包登機證目的地根本不對。（圖／取自吃瓜群眾CJ微博）

男粉絲曬出的照片被發現是跟徐小姐同行。（圖／取自吃瓜群眾CJ微博）

男粉絲曬照放大看可見徐詩琪身影。（圖／取自吃瓜群眾CJ微博）

徐詩琪知道外界懷疑後，便回答粉絲自己是和父親去了馬爾地夫，說謊是為了保護家人，並秀出父親的登機證、和兩人在海邊合影，卻被網友發現登機證是目的地是斯里蘭卡可倫坡，又從男粉絲所曬出的旅遊照發現，該飯店所寫歡迎卡上註明的是「Mr Ding」、「Miss Xu」，也就是「丁先生」和「徐小姐」，且從男粉絲分享的照片中，放大可見徐詩琪的側影，種種鐵證近乎打臉徐詩琪。

而徐詩琪的應援會第一時間表是信任，並譴責造謠網友，7日再表示希望徐詩琪道歉，「期望飯圈的小偶像都能引以為戒，粉絲也是人，請做到誠信待人」，隔天繼續挑明會支持偶像，稱遊艇是公共領域，任何人報名都可自行上船，卻遭其他人吐槽說：「真不巧我上次去的就是維拉島，更不巧的是這個船我包過，這艘船是專門用來給客人包船用的」、「粉絲都是老實人啊」、「無法叫醒裝睡的人，粉絲真的好可憐啊感覺」。

(中時電子報)