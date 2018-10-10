泛藍自辦國慶大會　馬英九談蔡英文國慶演說：感慨萬千

國民黨前主席洪秀柱（右起）、前國防部長伍世文、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義及副主席郝龍斌帶領群眾高唱愛國歌曲。（范揚光攝）

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「愛國旗愛國家」國慶大會10日在國父紀念館舉行，大批民眾不畏雨勢前來參加。（范揚光攝）
中華民國107年國慶大會10登場，統派團體「拔菜總部」在景福門前高呼「菜英文下台」等口號。（圖／中時方濬哲攝）

今天是雙十國慶，國慶大典一早在總統府前登場，國民黨及多個深藍團體下午則在國父紀念館共同舉辦「愛國旗愛國家」國慶大會，雨中仍吸引千人到場。前總統馬英九致詞時表示，上午聽了總統蔡英文的國慶演說「感慨萬千」，民進黨一直強調執政這幾年來經濟發展得很好，但台灣的經濟發展還在各國的後段班，真的「不值得這麼慶幸」。

「愛國旗愛國家」國慶大會中，馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席洪秀柱等藍營要角到場，另有新黨主席郁慕明、國民黨台北市長參選人丁守中與會。

馬英九致詞直言，民進黨宣稱去年台灣經濟成長率達2.85%，但現在全球經濟情況都很好，是10年來最強勁的經濟復甦，且台灣的經濟成長率與全球去年平均3.7%相較還差一大截，仍在各國的「後段班」，真的不值得慶幸。

馬英九又說，蔡政府認為台灣股市上萬點有3個月之久，也是了不起的成果，而這點跟過去相較確實有進步，但與日本、美國、德國、新加坡、香港、韓國相比，台灣又是最後一名。他接著說，重點是能源政策錯誤，2025非核家園是「既做不到又過於昂貴」的政策，「以核養綠」才是對台灣最好的核能政策。

馬英九還提到，現在兩岸關係冷和平、冷對抗，陸委會、海基會發到大陸的信函都「已讀不回」，影響台灣的經濟、外交，觀光產業也遭遇前所未有衝擊，成為「關起來的光」，產業變成悽慘的行業，農、漁業也都如此，許多農、漁民及觀光業都來訴苦，呼籲「希望國民黨趕快回來」。

馬英九表示，國民黨沒什麼了不起，只是聽進人民心聲、幫助人民發展、解決人民困難；而蔡政府越來越威權化，成為「不自由的民主」，這兩年來無論是不當黨產條例、促轉條例、拔管、處理觀塘藻礁問題，都顯示政府全面執政、全面蠻橫，「大家一定要努力，把台灣真正改變。」

(中時 )

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