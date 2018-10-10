國慶日升旗唱國歌 如泛藍參選人的專利

斗六市公所在斗六籽公園舉辦升旗典禮，民眾熱情揮舞小國旗。（周麗蘭攝）

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斗南鎮長參選人沈暉勛（左五）、縣議員蔡東富（右四）合辦國慶踩街活動，氣氛熱鬧。（周麗蘭攝）
國旗熱又回來了! 斗六市公所舉辦升旗典禮，特準備巨幅國旗。（周麗蘭攝）

雙十國慶日旗海飄飄的景象又回來了！斗六市公所舉辦升旗典禮，600、700名民眾齊聚唱國歌、升旗；斗南也有一場國慶踩街活動，約有200名民眾拿著小國旗沿路揮舞。

斗六市公所在籽公園舉行升旗典禮，不到7點人潮已聚集，有些還隆重穿著國旗裝、臉頰貼著國旗貼紙，爭相索取限量500頂的國旗帽。

雲林愛樂室內合唱團領唱下，眾人一起唱國歌、國旗歌，看著巨幅國旗展現在眼前。隨後有25個攤位闖關活動，集滿10個戳章就送國旗陶瓷杯墊。

出席者清一色是國民黨員，包括斗六市長謝淑亞、縣議員也是斗六市長參選人林聖爵、雲林縣公教人員協會理事長也是縣議員參選人陳亮良、前立委張嘉郡、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、斗六市代黃尤美，以及泛藍的縣議員林岳璋。

政治傾向偏藍的斗南鎮代會主席沈暉勛及縣議員蔡東富，則發起在斗南鎮上國慶踩街嘉年華，樂團、旗隊、踩高蹺、森巴鼓樂隊組成200人陣伍，沿途高喊「中華民國生日快樂」，分送小國旗和國旗氣球，最後在終點站斗南火車站廣場唱國歌。

沈暉勛、蔡東富表示，選舉歸選舉，舉辦這項活動緬懷往昔慶祝國慶的歡慶氛圍，也喚醒民眾對國慶日的重視。

(中時 )

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