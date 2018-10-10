為何男女同居後容易變胖？原因竟是...

2018年10月10日 16:59 中時電子報 吳家詮

有人說，失戀容易讓人變胖，但是也有人持不同看法。德國媒體報導，情侶同居後才是體重增加的開始——而且與是否結婚無關。馬克斯•普朗克教育研究所（MPIB）發佈報告稱，情侶同居後增加的體重約是夫妻婚後前4年平均增加的體重的兩倍。即便在排除年齡、生育、運動、吸煙、健康狀況或精神壓力的影響後，這種效應依然存在。

據德國新聞電視頻道網站10月8日報導，研究人員認為，這證明體重增加主要與關係改變相關。MPIB所長、報告共同作者拉爾夫•赫特維希解釋說：「因為關係的改變通常也意味著日常飲食習慣的改變——比如共進早餐，而一個人的時候可能要麼不吃，或是要麼吃得很簡單。」有人陪伴時，人們通常會吃得更多，因此也會攝入更多熱量。

相反，一旦情侶分手，男女雙方的身體品質指數會重新大幅降至同居前水準。這符合所謂的婚姻市場假設論。根據這一假設，人們在尋覓伴侶的過程中會努力減重，以增加自己的吸引力。

報導指出，有伴侶的人通常比單身者更健康且壽命更長，他們的平均體重也高於單身者，這些已廣為人知。但迄今尚不清楚的是，關係的改變是如何影響體重的？有伴侶的人何時體重增加最多？為此，MPIB的研究人員聯合曼海姆大學、萊比錫大學和德國經濟研究所的專家共同跟蹤評估了2萬人在16年間的相關資料。

這項調查也出人意料地表明，夫妻在分居後的離婚階段體重增加最多。研究人員給出的解釋是，可能很多人——主要是男性——在後來離婚時已再次展開一段新關係。

(中時電子報)