為何男女同居後容易變胖？原因竟是...

為何男女同居後容易變胖？（示意圖/本報系資料照）★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

友善列印
中時電子報

有人說，失戀容易讓人變胖，但是也有人持不同看法。德國媒體報導，情侶同居後才是體重增加的開始——而且與是否結婚無關。馬克斯•普朗克教育研究所（MPIB）發佈報告稱，情侶同居後增加的體重約是夫妻婚後前4年平均增加的體重的兩倍。即便在排除年齡、生育、運動、吸煙、健康狀況或精神壓力的影響後，這種效應依然存在。

據德國新聞電視頻道網站10月8日報導，研究人員認為，這證明體重增加主要與關係改變相關。MPIB所長、報告共同作者拉爾夫•赫特維希解釋說：「因為關係的改變通常也意味著日常飲食習慣的改變——比如共進早餐，而一個人的時候可能要麼不吃，或是要麼吃得很簡單。」有人陪伴時，人們通常會吃得更多，因此也會攝入更多熱量。

相反，一旦情侶分手，男女雙方的身體品質指數會重新大幅降至同居前水準。這符合所謂的婚姻市場假設論。根據這一假設，人們在尋覓伴侶的過程中會努力減重，以增加自己的吸引力。

報導指出，有伴侶的人通常比單身者更健康且壽命更長，他們的平均體重也高於單身者，這些已廣為人知。但迄今尚不清楚的是，關係的改變是如何影響體重的？有伴侶的人何時體重增加最多？為此，MPIB的研究人員聯合曼海姆大學、萊比錫大學和德國經濟研究所的專家共同跟蹤評估了2萬人在16年間的相關資料。

這項調查也出人意料地表明，夫妻在分居後的離婚階段體重增加最多。研究人員給出的解釋是，可能很多人——主要是男性——在後來離婚時已再次展開一段新關係。

(中時電子報)

檢警聯手宣導反賄 101前揪民眾… 網路誘騙嫩妹伸狼爪猥褻 男辯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。