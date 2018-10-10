埔基醫院4位國慶寶寶誕生　喜迎2男2女醫院說「雙好」

▲埔里基督教醫院李文車醫師（左1）與首位接生的國慶寶寶和其父母開心的合影。（楊樹煌翻攝自臉書）

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雙十國慶，普天同慶，光輝雙十節生下的國慶寶寶，更是成為大家矚目祝賀的焦點，埔里基督教醫院今10日上午6時30分接生第1位國慶寶寶之後，迄傍晚已有2男2女，4位國慶寶寶誕生了，醫院說，2男2女意味著「雙好」大吉祥，除獻上最大的祝福，家屬們更歡欣喜悅不已，並讓埔基醫院整天洋溢著歡天喜地的熱鬧氣氛。

埔基醫院婦產科產房中，在婦產科醫師李文車悉心的接生下，今天上午6時30分傳出宏亮的嬰兒哭聲，劃破原本寧靜的產房，這位自然產的男嬰，就是大埔里地區首位可愛的國慶寶寶來報到，嬰兒順利誕生，接生的醫師和產婦都歡喜不已，陪產的爸爸是位高山嚮導，看孩子非常健康、有活力，更是高興，也期待嬰兒將來也要像爸爸一樣，成為厲害的高山嚮導。

李文車醫師在接生首位國慶寶寶後，見父母都很歡喜，隨即和家長與嬰兒在產房留下美麗的倩影，共同歡慶埔里首位國慶寶寶的誕生；接著在7時12分又生1位活潑可愛的女嬰，中午12時56分又有位女生再誕生，傍晚並有位男嬰降臨，形成2男2女的國慶寶寶。

李文車醫師掩不住內心喜悅的表示，在生產力逐年下降的當今，逢國慶日竟先後有5位產婦來醫院待產，而且都是要自然產的，已有2男2女4位國慶寶寶來報到，呈現「雙好」，很不多見，讓他們都感覺到今年的國慶日特別熱鬧。

(中時 )

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