網路誘騙嫩妹伸狼爪猥褻 男辯稱「教她自我保護」

2018年10月10日 17:04 中時 陳淑芬

少女網路交友要小心！王姓男子鎖定網路結交涉世未深少女，約見面後再以恫嚇等手段猥褻、性侵或發生性關係，已3度涉案。106年間涉又故技重施，約出16歲女網友騎機車載去郊外兜風，恐嚇要向她的同事指控她「未成年與男人發生性關係」是「隨便的女生」等語，少女恐懼不敢反抗，王男藉機上下其手猥褻30分鐘。所幸，少女家人尋人發現報警，台中地院依強制猥褻罪判王男徒刑9月，仍可上訴。

判決書指出，成年王姓男子在106年8月間在網路認識16歲少女，兩人相約隔天晚間9時許見面，王男騎機車載少女到偏遠的大肚山區兜風，探知她上班地點，途中多次趁機摸腿吃豆腐，少女因使用手機導致王男不滿而要求回家，王男送抵少女住家附近竟恫嚇指稱，要公開她的電話號碼，並到她上班處向同事指控她「未成年與男人發生性關係」是「隨便的女生」等語，少女恐懼不敢離去，頻頻道歉。

王男見狀藉機數落恐嚇少女，並伸出狼爪對少女摸腿、攬腰又親嘴，反覆猥褻長達30分鐘。所幸，少女家人外出尋人前來，王男即騎機車離開，少女脫離狼爪向家人哭訴報警。王男到案否認猥褻，辯稱告知少女要指控她是「隨便的女生」等語，只是要少女知道小小年紀要懂得好護自己，他在警訊時坦承親嘴，但後又改口並未猥褻，僅經少女同意親她臉頰。

經查，王男前科不少這次已是4度涉案。他在91年間於網路認識16歲少女，先後恐嚇若不見面要去她家找人及毆打等手段逼迫，少女答應相見並到王男住處，王男強拉進屋強制性交，被判刑3年2月確定；94年6月間，王男被控約出12歲少女網友至旅館發生性行為，案因無積極證據他得知女子未成年等理由，而被判無罪確定；他在104年10月間約14歲少女網友，先後到台中公園及第一廣場發生性行為，被判應執行徒刑10月確定。

(中時 )