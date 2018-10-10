「823」烽火學子重返母校 60年往事並不如煙

2018年10月10日 17:20 中時 李金生

老同學重逢，談往事歷歷如昨。（李金生攝）

「還記得嗎？」大家開心憶當年。（李金生攝）

「妳也來了！」好高興喔！（李金生攝）

金中學生分赴台灣省中就讀，老校友看剪報話當年。（李金生攝）

副縣長吳成典（中）代表縣府致贈各省中感謝狀。（李金生攝）

60年了！老同學難得再相聚。（李金生攝）

金中的歷史建築「白宮」，因為「823」烽火學子更加精彩。（李金生攝）

1958年爆發「823炮戰」，金門中學891名疏遷赴台的學生，搭乘軍艦在10月10日抵達高雄港，分散在全台29所省、公立中學繼續學業。其中，150位當年的「流亡學生」在60年後的今天重返母校，景物依稀彷彿中，說不盡的悲歡離合故事。

「老」同學再次見面，儘管每人頭髮斑白，步履已不若當年輕快，但相偕穿越未曾改變的拱型校門，首先映入眼簾的是母校歷史建築「白宮」，當年歡笑奔逐青春，並不如煙的往事，仍歷歷如昨。

60年了！看著母校辛苦尋來的珍貴老照片，回首當年師生千餘人搭乘海軍「217」軍艦，在炮火硝煙中揮別故鄉，只見料羅灣海岸愈來愈模糊，心中盡是慒懂與不安。更難忘在高雄港上岸後，師生們多則30餘人，少則10餘人，各自分發到指定的省中就讀，異鄉求學的日子裡，半夜經常是流不完的淚水。

當年安置這些「流亡學生」，讓他們學業未因炮火中斷的苗栗中學、嘉義職、花蓮中學、宜蘭中學和蘭陽女中，以及國立高雄海洋科技大學（前身為臺灣省立高雄水產職業學校）校長和代表專程來金，接受縣府致贈感謝狀。

縣長陳福海在感謝狀中表示，「金中900多名師生歷經波濤橫渡海峽，一群10來歲的孩子第1次離鄉背，第1次看到火車、霓虹燈，有新奇、有徬徨，更有無盡的鄉愁與對父母、家人的思念，因為這些學校適時的援手，讓這群因戰火流離的學子能安頓身心，完成學業。」說盡那段烽火連天歲月裡，一段充滿感恩的故事。

金中校長廖俊仁以「堅苦卓絕、奮發向上」8 字，表達母校和新一代的學弟、學妹們，對學長、學姐們的致敬，強調金中歷史因為「823」烽火學子而豐富、精彩，他們克服惡劣環境，在異鄉努力求學，貢獻所學服務國家社會，也是「金中人」永遠的學習榜樣。

(中時 )