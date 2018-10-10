台南》黃偉哲、林義豐互訪交 期盼共同建構君子之爭

民進黨台南市長參選人黃偉哲（左）參訪無黨籍市長參選人林義豐（中）的政見概念館。（洪榮志攝）

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民進黨台南市長參選人黃偉哲與來訪的無黨籍市長參選人林義豐互動愉快。（黃偉哲團隊提供）

目前民調位居領先群的民進黨台南市長參選人黃偉哲與無黨籍市長參選人林義豐，10日以互訪政見概念館及市政願景館的方式，交流彼此的市政理念，期盼共同建構君子之爭的政治典範。2人還相互約束「不攻擊、不抹黑、不賄選」，希望帶給市民一場優質的市長選舉。

林義豐的政見概念館位於安平區安億路，9日率先曝光後，將於13日正式開幕，館內陳列他的10大政見及執行時程表。無獨有偶，黃偉哲位於北區立賢路的城市願景館，也於10日試營運，館內由5大主軸－文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉、希望家園，串接成各個空間。

在民進黨市議員參選人林士傑的牽線下，促成此次的「黃林會」。黃偉哲先拜訪林義豐的政見概念館，隨後林也參觀黃的城市願景館，2人還相互導覽，親切互動。

黃偉哲表示，人民已經厭倦攻擊抹黑的舊政治，台灣要有新政治就必須要有新典範，台南應該帶頭做起。他希望此次互訪能為選舉注入正面的力量，期許透過政見交流，互相學習彼此的理念與優點，雙方可以有競爭，也可以互相欣賞。

黃偉哲認為，林義豐的政見概念館內容相當豐富，給他許多新的啟發，將會帶回研究。他還特別提到，林對於掃毒的政見具有創意，不僅可以運用在台南，更可以讓台灣各地效法。

黃偉哲也肯定林義豐在競選過程沒有攻擊任何人，並借重年輕人的理念，因此林的民調成長，是意料中的事。

林義豐則強調，他與黃偉哲本來就很友好，如今的關係更好。黃偉哲相當用心，果然在立院是第一名立委，此次介紹各方面的市政願景十分詳細；尤其，這些是年輕人的東西，提供給年輕人紓壓的地方非常重要。

林義豐還指出，黃偉哲如果當選後，能依照這5大主軸施政，是台南鄉親的福氣，此次來到願景館相當歡喜，行程安排完全尊重對方，因為事前有接到邀請，感覺雙方可以禮貌性互訪及切磋是件好事。

(中時 )

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