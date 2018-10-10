孟加拉法院將04年手榴彈襲擊案的19人判死刑 包括兩名前部長

孟加拉政局是兩個女人的鬥爭，前任總理(卡莉達)的政黨在2004年時曾試圖炸死現任總理哈西娜(左)，此案在最近宣判，19人因案被判處死刑。(圖/美聯社)

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中時電子報

孟加拉法庭將2004年涉及「手榴彈襲擊總理案」的19人判處死刑，其中還包括2名前任內閣部長。這是孟加拉的慘烈政治鬥爭，反對派領導人-前總理卡莉達(Khaleda Zia)因此案而終身監禁，兒子流亡英國。

孟加拉的政局長期以來都是兩大勢力，一個是現任總理哈西娜(Sheikh Hasina)的孟加拉人民聯盟(Bangladesh Awami League)；另一個是前任總理卡莉達的孟加拉國民族主義黨(Bangladesh Nationalist Party)，兩黨在1996年後輪流執政，然而之後卻走向嚴重矛盾，都指控對方貪汙腐敗，並且發起暗殺與直接攻擊。

美聯社報導，這些案件源於2004年的手榴彈襲擊總理事件，前總理齊亞的人馬在現任總理的政治集會上丟擲手榴彈，當場造成20多人死亡，近300人受傷，而哈西娜則勉強逃脫了襲擊，但是她的幹將艾維．拉赫曼(Ivy Rahman)就死於爆炸案。

法官夏哈德．努魯迪(Shahed Nuruddin)在達卡的法庭上宣讀判決書就花了一小時，因為此案的分支案件眾多，人數也眾多。即使事件已過了14年，但兩派仍然僵持不下，因此在宣判時，法庭外的街道上佈滿了武裝警衛。

前內政部長魯特法茲曼．巴巴爾(Lutfuzzaman Babar)被判處死刑，他在判決結果後告訴記者他是無辜的。他說「上天知道一切，我沒有參與襲擊案。」

卡莉達的大兒子塔里克．拉赫曼(Tarique Rahman)也因此案被判處終身監禁，不過他早已流亡倫敦，當然缺席審判。外界認為，之所以判他重刑，就是杜絕他回國參政的可能。其他的11名被告，被判處有期徒刑6個月至2年不等。

反對派聲稱，哈西娜總理正在透過這些政治判決在打擊政敵，以加強她競選連任的機率。

(中時電子報)

文章來源：Bangladesh sentences 19 to death for political rally attack

文章來源：Bangladesh court sentences 19 to death over 2004 attack

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