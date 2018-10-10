甜點界話題王 比臉高奶油鬆餅「Eggs n Things」台灣限定新品

2018年10月10日 17:35 中時 徐力剛

「菠菜培根班尼迪克蛋」口感清爽無負擔，售價350元。（圖片提供／ Eggs 'n Things）

輕食「水果燕麥盅」深受女性族群喜愛，售價320元。（圖片提供／ Eggs 'n Things）

人氣鬆餅名店「Eggs n Things」吸粉功力十足，台灣首間門市坐落微風百貨松高店，單日最高來客數突破700人大關，成功引起話題性。

伴隨社群媒體發達，年輕世代對美味甜點定義有所改觀，兼具「味覺」與「視覺」的好滋味，方能立於不敗之地。由瓦城泰統集團引進的「Eggs n Things」掌握此關鍵，打造高15公分鮮奶油鬆餅引領新潮流，為回饋消費者，即日起推出台灣限定款「黑森林水果鮮奶油火山鬆餅」，以現點現做的好滋味著稱，手工鬆餅淋上黑森林巧克力醬，綴以草莓、香蕉、藍莓和夏威夷果仁，搭配鮮奶油火山享用，綿密鬆餅入口即化，滑順鮮奶油有畫龍點睛之效，讓人愈吃愈上癮。

店內同步推出上午時段限定「活力早餐」套餐，其中人氣品項「菠菜培根班尼迪克蛋」以菠菜、荷蘭醬襯底，搭配半熟班尼迪克蛋，輕輕一刀劃破表面，濃稠蛋液傾瀉而出，與爽脆生菜相得益彰。針對女性族群設計餐點「水果燕麥盅」，穀物麥片富含維他命B1、食物纖維，佐以時令鮮果，開啟活力滿滿一天。

(中時 )