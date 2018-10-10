台北》姚文智剛批評完台北市政 柯爸、柯媽後腳到場壓陣

2018年10月10日 17:42 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人姚文智前往北投溫泉里，替里長許智全站台。（郭建伸攝）

姚文智才剛批評完台北市政，柯媽後腳就到場壓陣。（郭建伸攝）

台北市北投區溫泉里里長許智全今下午舉行競總成立大會，除了在地的士林北投議員來站台助講，民進黨台北市長參選人姚文智、台北市長柯文哲的爸媽也依序到場支持。值得關注的是，姚剛批評完柯市府對於北投的政策全是口號，待姚離開後不久，柯爸、柯媽才到場壓陣；雖然兩人未強碰，但已讓北投溫泉理充滿選舉火藥味。

媒體問姚文智，是否會擔心跟柯爸、柯媽強碰？姚說，不會擔心，表示許智全人面廣、大家都來支持他；柯市府強調要把北投打造成沒有圍牆的博物館，但這四年都停留在口號，他希望自己當選後可以跟許智全好好配合。

姚文智致詞時除了闡述自己的政績，如第二胎國家養、高雄愛河及捷運政績外，也批評台北市歷任市長。姚說，這20年來的市長，「沒經驗的沒經驗、耗呆的耗呆」，表示柯把公車補貼月票1280放在市政藍圖，但市府總共補貼80億，認為這筆錢可以調整，改善少子化、都更問題。

姚文智表示，許智全是老朋友且年輕有幹勁，對北投溫泉產業投入很多心力，所以他一定要來支持他。

姚文智今天也難得在台上大秀舞技，跟著婆婆媽媽一起扭腰擺臀，大跳高凌風組曲；姚跳完時有些氣喘吁吁，表示以為只有跳火鳥而已，沒想到跳了十足有五分鐘之久。

(中時 )