泛藍國慶大會馬吳洪出席 國民黨、新黨暖心大團結

2018年10月10日 18:10 中時 楊佳穎

國慶大典今日上午登場，國民黨及民間團體下午則共同舉辦「愛國旗愛國家」國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱及新黨主席郁慕明等人都出席。郁慕明致詞時強調「兩黨一家人」，呼籲大家包容團結，用選票打垮民進黨政府，2020年國民黨才有機會拿回政權；吳敦義致詞時也回應，郁這番話「讓我溫暖在心頭」，並高喊唯有團結才能救國，「大家拼了！」

郁慕明致詞表示，所謂捍衛中華民國，是要捍衛國父創立的中華民國，不是總統府現在領導、宣揚的中華民國；而2018年、2020年是最好時機，無論顏色、政黨或派系都不重要，最重要的是大家要跳出框框、真正團結起來，包容所有反台獨、反對蔡英文政府無法無天的人。

郁慕明也說，2018年選舉中，國民黨拿下台北市長、台中市長及高雄市長為團結指標，2020年國民黨才有機會顛覆、拿下政權，繼續擔任執政黨，「這是大家共同期待」。他又說，國民黨、新黨「兩黨一家人」，新黨本就是同根生，大家包容、團結，用具體投票行為打垮蔡英文、民進黨。

「郁慕明這番話，讓我溫暖在心頭」吳敦義隨後致詞也說，要團結所有可團結的力量，打敗台獨思想、蔡英文亂政，是大家共同的目標，且郁慕明不久前也說過，他們一定支持國民黨台北市長參選人丁守中；自己則跟郁慕明說，丁守中代表的是中華民國的暫時首都台北，非常重要。

吳敦義接著說，年底選戰國民黨執政縣市大致守得住，而台中市、彰化縣一定要贏，才能解決空汙傷害，台南市、高雄市也不能忘，國際機場在內的桃園市也不要放棄。他重申，大家要團結起來、同心協力，唯有團結才能救國，2020讓蔡英文下台。

(中時 )