小英國慶演說強調社會安全、居住正義 內政部全力緝毒打詐推社宅

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蔡英文總統上午在國慶大會發表演說，強調健全社會安全體系及攸關居住正義的社會住宅。內政部表示，針對民眾最關心的毒品、詐欺及社會住宅，已投注相當努力，讓國人能夠幸福安居。

內政部指出，為了防堵毒品危害，積極斷絕毒品來源，今(107)年上半年已查獲2萬8千多件的毒品案及3萬多名犯嫌，比起去(106)年上半年增加了6.42%及7.58%；針對關鍵的毒品販賣據點、少年涉毒及幫派涉毒等議題，更推動「安居緝毒」專案，共查獲了近2千人。

其次，為了遏止詐欺犯罪，今年上半年165反詐騙諮詢專線已成功攔阻870件詐騙案件，替民眾保住6千4百多萬元，更有效守護民眾的財產安全。

此外，為了確保國境安全，對於入境我國的高風險旅客，也積極推動相關防堵機制，今年上半年成功攔獲通緝對象及禁止入出國對象852人，讓可能對我國安全有所危害者無法入境，讓社會安全的保障更進一步落實。

內政部表示，現階段全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.4萬戶，預計今年底可達近3.5萬戶，明(108)年即可提前達到109年4萬戶的目標。現在已進一步啟動第二階段直接興建8萬戶的規劃，及擴大包租代管執行成效，盤點待活化房地資源，以儲備社會住宅所需用地。

內政部強調，社會住宅內涵豐富但不奢華，它結合社會福利，例如：公共托育、長期照護服務或身心障礙服務等，也結合許多創意進行規劃，包括引入青創、文創及社區營造等進入社會住宅，社區公共設施也提供讓附近居民一起使用，讓社會住宅和鄰近社區進一步連結融合，是一個包含溫暖，和諧與幸福的宜居環境。

(中時 )

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