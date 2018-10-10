回應國慶講話 親民黨：勿以國安為由毀壞民主自由根基

2018年10月10日 17:44 旺報 潘維庭

針對今天的蔡總統國慶講話，親民黨團表示，肯定蔡總統所說的「四個不會」，但同時不能以國家安全為由，毀壞民主自由根基；另外兩岸皆應正視「中華民國」，力求台海和平穩定。

親民黨發出三點聲明：

一、肯定蔡總統所說的「四個不會」（不會貿然升高對抗；不會屈從退讓；不會一時激憤，走向衝突對抗；不會背離民意、犧牲台灣主權）

期待執政當局不被藍、綠兩端的基本教義派綁架，堅守原則、堅定履行務實主政的責任。近期國際情勢動盪複雜，美、中摩擦日益升高，台灣當局應注意不要成為大國對抗下的棋子。中華民國外交與戰略決策此時更應謹慎小心，步步為營，以堅定的務實決策，面對各方民粹式的壓力。不妄動升高對抗，也不能任意屈從退讓。此一態度相當正確，應予以肯定。

二、民主自由是台灣最珍貴的價值，不能以國家安全為由，毀壞民主自由根基

蔡總統文告中強調「阻止外來勢力對國內進行滲透破壞」部份，親民黨必須提醒民進黨政府，不能以國家安全為名，掩護政治目的；這是在閹割民主、扼殺自由，其結果將毀滅扼殺台灣得來不易的民主自由根基。

近日發生的促轉會東廠事件、屏東縣政府辱罵公務員事件、中選會要求四大通訊業提供個資事件等，都令人憂心是否演變為控制輿論，藉公權力打擊政敵。

親民黨提醒執政當局，冷戰時代、美國國會議員與聯邦調查局搞出了「麥卡錫主義」，假消滅共產黨間諜之名，行控制思想限縮言論之實，抓了一堆作家和政府官員，後來發現，管制得愈成功，民主自由卻被窒息而瀕死。這是在摧毀民主自由體制，以國安為名的肅清行動，卻滋生成為另一個威權體制，常常打到後來，才發現原先所珍視的價值與生活方式，已蕩然無存。

用情治手段或政府公權力去管制新聞與言論自由，是典型的「手術極為成功，病患卻已死亡」的自殘行為。民主國家的政府，沒有公信力，就沒有公權力，政府言行一致，數據核實，讓人民能夠信任，才是一切國家安全的根本。

三、兩岸皆應正視「中華民國」，力求台海和平穩定

親民黨指出，「中華民國」這四個字很妙，藍、綠、紅每邊都有一群人想消滅它，可它偏偏就是在台灣這方土地上，頑強存活了70年。凡存在必有其道理。不論海峽兩岸，任何黨派，皆應認真對待「中華民國政府」確實存在的政治現實，承認兩岸確實在政治、社會、經濟等制度及生活方式等方面，存在著相當差異，瞭解、諒解、進而化解這些差異，才是當前兩岸最重要的課題。

因此親民黨呼籲，兩岸應及早誠懇對話，進行建設性的交流，才是對兩岸人民最具成本效益的選項。兩岸不該相互挑釁，彼此叫陣，而應積極進行建設性的對話，力求兩岸的和平穩定。

親民黨團期望兩岸拿出高度智慧，認真對待「中華民國在台灣」的政治現狀，務實地審視70年前國共內戰造成的歷史遺緒，台灣已不再是國民黨一黨獨大的黨國時代，而對岸也早非1950年代那個共產中國，兩岸問題必須回歸到兩岸政府以深刻、長遠的思考兩岸未來，積極對話以尋求雙方的最大公約數，讓兩岸人民，都能安居樂業、豐衣足食，一起珍惜中華民族五千年來，最繁榮安定的這一段時光。

(旺報 )