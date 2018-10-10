天真！女大生傳裸照斷糾纏 結果後悔慘了

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

新竹一名女大生為擺脫男網友的猛追糾纏，竟大方的把自己裸照傳送給對方作紀念，事後竟遭網友的恐嚇要脅稱：「不知道什麼時候會發現你的裸照在哪個聊天室出現」，女大生甚至收到其他網友傳女大生自己的裸照給她，女大生才報警指對方恐嚇及妨害秘密罪嫌。檢方將男子依恐嚇罪嫌起訴，但妨害秘密罪嫌因證據不足不起訴。

據調查，30歲的葉男在網路群組認識這名女大生，他主動追求頻頻糾纏女大生，甚至瘋狂的要求女大生自拍裸照送給他當紀念，女大生為了擺脫他，竟傳了3張自拍裸照給對方。裸照得手後，葉男數度邀約女大生一同吃飯看電影，卻屢遭拒絕，這讓葉相當不滿。他將女大生裸照回傳，語帶恐嚇的說：「不知道什麼時候會發現你的裸照在哪個聊天室出現」、「一定會PO上去了」、「還是要等你畢業那天再送你一個禮物」等內容，讓女大生相當恐懼。

女大生後來又得知，葉男將她的裸照傳給同群組的「莉莉」，女大生才怒控葉男。葉男到案後供稱自己只是跟她開玩笑，而且也沒散布裸照，最主要裸照是女大生主動傳給他的，不過檢方認葉傳送訊息已涉恐嚇危安罪嫌，依法提起公訴。

據《自由》報導，女大生另指葉男將她的裸照，傳給網友「莉莉」涉妨害秘密罪嫌，但檢方沒查到「莉莉」的真實身分，無法傳喚到案也無法認定葉男把傳裸照給其他網友，也無法證明其他網友取得裸照來源就是葉男散布，因此認定妨害秘密部分罪證不足，不起訴結案。

(中時電子報)

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