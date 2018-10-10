《台北星期天》35釐米重映 導演感慨「世界末日前最後一次」

《台北星期天》曾獲得2010年第12屆台北電影節「電影產業獎」、「國際青年導演競賽特別推薦獎」。（牽猴子整合行銷）

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中時

何蔚庭執導新片《幸福城市》在金馬獎入圍4項大獎，已先拿下多倫多影展站台單元競賽大獎，片商特別精心安排《呼吸》、《夏午》、《台北星期天》三部片超限量一場的「35釐米膠卷影展」，《夏午》的膠卷版本還是當年坎城放映版，全片法文字幕，也從未在台放映過，何蔚庭笑說：「可能世界末日前最後一次在台灣放映的機會就這麼一場了。」

2005年何蔚庭憑著一部15分鐘的短片《呼吸》入選第58屆坎城影展，並獲得「國際影評人周柯達發現獎最佳短片」，該片拍攝風格前衛，將當時的深陷sars陰影的恐懼心情融入此劇情，藉以透露出人類對於未來的不確定與迷惘。

《夏午》風格更為強烈，全片黑白底片攝影，花了十個月的時間籌備綵排，十五分鐘的短片，卻只有五個鏡頭，創造出令人印象深刻的視覺效果和故事張力。該片入圍2008年坎城影展的導演雙週，也是唯一入圍此屆坎城影展的亞洲短片。在在讓人看到何蔚庭對影像創作的企圖與格局。

2010年，終於推出他的第一部劇情長片《台北星期天》，何蔚庭大膽以外籍勞工在台的生活為主題，以詼諧幽默的劇情帶出小人物的自得其樂與強烈對比，他也憑此片獲得第47屆金馬獎最佳新導演獎。

痴愛底片影像的他，拍攝《幸福城市》也全都以35釐米底片拍攝，不惜成本也要用底片拍，更一度面臨資金不足的困境，如今將劇中演員李鴻棋、丁寧、謝章穎推進金馬獎的入圍名單內。他說：「很想要把《幸福城市》製作成膠卷放映，但真的沒錢了，如果有機會賣座，應該就會真的把拷貝做出來自己留紀念吧！」購票請洽光點華山，《幸福城市》26日全台上映。

(中時 )

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