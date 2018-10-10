南投茶博場面超壯觀 千人揉茶慶雙十

2018年10月10日 17:57 中時 沈揮勝

縣長林明溱與來賓示範揉茶。（沈揮勝攝）

縣長林明溱與來賓示範揉茶。（沈揮勝攝）

千人揉茶場面壯觀。（沈揮勝攝）

親子不亦樂乎。（沈揮勝攝）

現場狀況。（沈揮勝攝）

南投縣的好茶一級棒。（沈揮勝攝）

千人揉茶場面壯觀。（沈揮勝攝）

2018年南投世界茶業博覽會系列活動之重頭戲「千人揉茶」，10日傍晚在南投中興新村中興大會堂前方大操場登場。主辦單位南投縣政府農業處與水里鄉農會，選擇小葉種茶菁提供逾千愛茶人士體驗揉茶樂趣，讓所有參與者以不一樣方式歡度國慶。

揉茶活動於傍晚4點30分由縣長林明溱、水里鄉農會理事長蕭志全與總幹事張啟荃，以及縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會總幹事黃志輝、魚池鄉農會總幹事王威文等各級農會貴賓共同主持。

林明溱表示，南投縣茶葉栽植面積寬廣多元，搭配豐富觀光資源，之前已連辦8屆茶博會，引起國際及大陸市場關注，累計吸引數百萬人次到南投買茶、識茶、體驗茶文化。

他說，這幾年連續選擇雙十國慶日辦千人揉茶，與7日剛辦過的千人茶會，規模，都已經可列世界紀錄了。這幾天茶業產品交易額，都已超過3000萬元，遊客數也早突破30萬人次，可望超越去年50萬人次、5000萬元交易額紀錄。

這次茶博會，整合了魚池鄉日月潭紅茶，以及鹿谷、竹山、信義、中寮、仁愛、名間等各茶區好茶，結合地區文化特色，規畫優質休閒農業館、日月潭紅茶館、好客產業館、黃金品茗館、松紅館、南投茶香產業館、縣長特等茶展售館、iTQi館、星級衛生安全製茶廠展售館、優質茶集團產區館。

以及茶業生活應用館、農村好物館、世界茶業之旅、小小茶師館、國際工藝茶學苑、茶葉身心體驗區，以及茶席、美食、咖啡、農特產品等數十個館區，數百個攤位推出自己最好產品。

其中設在中興新村郵局對面的信義鄉、魚池等全縣各鄉鎮農會展售區門庭若市；而日月潭紅茶館更是買氣超旺，魚池鄉農會供銷部全員出動，還是忙不過來。

(中時 )