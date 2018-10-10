他怒把女友當「二手車」上網拍賣 結果競標高達280萬

2018年10月10日 18:03 中時電子報 林郁庭

力克斯決定上網拍賣女友，但因為拍賣網站的商品分類沒有「人類」，因此他幫女友分類為二手車的類別。（圖/翻攝自網路、Dale Leeks臉書）

一名男友因為被女友拿馬鞭開玩笑抽打，事後嚥不下這口氣，於是竟把女友放上網拍賣，以二手車的名義出售，結果吸引許多人開價競標，競標價屢屢飆高到要弄假成真了，驚呆這位男友。

據每日郵報報導，34歲的力克斯（Leeks）和37歲的葛麗芙(Greaves)是男女朋友，某次兩人逛街時，葛麗芙看到了一條馬鞭，她隨手拿起來抽了男友一鞭，沒想到因此讓他大腿和屁股浮出一道血痕，雖然葛麗芙急忙道歉了，但力克斯事後越想越不甘心，竟想出餿主意要來回敬女友。

力克斯決定上網拍賣女友，但因為拍賣網站的商品分類沒有「人類」，因此他幫女友分類為二手車的類別，還煞有其事地在商品描述中寫：「零件運作不靈」、「持續不斷的噪音（太吵）」、「車身整潔，但關門後就能看到磨損的痕跡」等等，甚至還加註一句，「沒有嚴重損壞，但可看得出來是被用過的...」，力克斯還故意把收款人設定成女友本人。

由於這只是一時生氣的惡搞，當力克斯氣消後他反省自己用了這麼多惡毒的語詞形容女友，怕事情鬧大，於是先向女友自招，希望她原諒。

葛麗芙聽了之後，覺得男友的報復很無聊，還自嘲「畢竟你女友又吵又兇又是被用過，一定不會有人要」，但沒想到一點開拍賣網站來看，驚見短短一小時內湧入上千的瀏覽數，還被上百條留言洗版，不少人都發訊息詢問關於葛麗芙的「二手資訊」、「能不能試駕」「能告訴我這台車先前經歷多少車主嗎？」

還有不少人出價，拍賣價還競標到7萬英鎊（約新台幣280萬），讓葛麗芙開玩笑說如果有人出了滿意的價格，她也是可以被賣；力克斯聽了急忙回應，「無論是賣到藍寶堅尼還是法拉利的價格，都不行啊…」。最後，這場鬧劇由拍賣網站中止了，原因為：「人體部位和遺骸不能拍賣，已違法必須立刻下架」。

(中時電子報)