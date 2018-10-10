竹輪名店遭控態度惡劣 店家喊冤「非事實」

老闆涂國山表示，客人提早1天來取貨，現場電風扇運轉又發出很大聲響，他必須拉高嗓門對方才聽得見。（李怡萱攝）

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涂家吉古拉主打現烤現吃，因口味獨特而爆紅。（李怡萱攝）
吉古拉是基隆當地名產，外地俗稱「竹輪」，因日語漢字發音是吉古啊，講久了變吉古拉。（李怡萱攝）

基隆市著名的竹輪名店「涂家吉古拉」今（10）日遭一名許姓女子投訴，先前訂了20包吉古拉，取貨時卻只剩2包，店家不僅態度惡劣，還直接將訂單藏起來。對此，老闆涂國山表示，客人提早1天來取貨，且現場電風扇運轉發出很大聲響，他必須拉高嗓門對方才聽得見，否認態度囂張。

吉古拉是基隆當地名產，外地俗稱「竹輪」，因日語漢字發音是吉古啊，講久了變吉古拉。正濱漁港旁的「涂家吉古拉」主打現烤現吃，因口味獨特而爆紅，但「店紅是非多」，經常被客人投訴態度惡劣、大頭症。

一名許姓女子今在臉書社團「基隆人」指出，母親葉女7月向「涂家吉古拉」訂了20包吉古拉，昨天取貨時店家告知現場只剩下2包，因為是親戚拜託購買，母親只好先帶走2包。

許女說，母親要求借看訂單本，老闆卻急忙用布把訂單本蓋住，旁邊還有一大堆包好的吉古拉，母親詢問店家能否讓她拿剩餘的18包時，店家很不客氣回應這些是其他客人預定遭到拒絕。

涂國山今下午直接拿出訂單澄清，指客人9日來店要拿吉古拉，工作人員查看訂購單，卻發現提領日期是10日，也就是提早1天來拿，他告知對方現在沒有貨，只能先拿2包。

涂國山說，因為工作現場相當高溫，必須用電風扇散熱，講話也得比較大聲才聽得到，並不是對客人態度不好，也不是故意大聲。他表示，做生意不可能對客人態度不好，也沒有生意好了、爆紅了，態度就變了，他對客人始終都是一樣。

涂國山表示，現在訂都要2個月後才能拿到，並不是不想給客人，趕工也做不出來，每天只能烤1千多支，數量真的有限，請客人見諒。

(中時 )

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