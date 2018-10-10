《中時晚間快報》假消息製造亂象 蔡英文：罪證確鑿嚴辦到底

2018年10月10日 18:03 中時電子報 綜合報導

◎假消息製造亂象 蔡英文：罪證確鑿嚴辦到底

為強化國安布局，蔡英文總統今天強調，將用盡一切方式防範其他國家以製造散布假消息等方式滲透和製造亂象，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播將加強跨國合作，未來更要建立查核和通報機制共同來因應。

◎小英提「四個不會」 籲北京勿成衝突來源

蔡英文總統今天發表國慶談話指出，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，嚴重挑戰台海和平穩定的現狀，呼籲北京當局不要成為衝突的來源。她首次提出不會貿然升高對抗等「四個不會」，強調捍衛台灣的最佳方案，「就是要讓台灣在世界上變得不可或缺也不可取代」。

◎川普再度警告 對2670億美元大陸商品加稅

美國總統川普當地時間9日重申，如果大陸對美國最近對大陸產品採取的徵收關稅和其他措施進行報復，他將對額外價值2670億美元的大陸進口商品加徵關稅。川普是在與美國常駐聯合國大使海利，在白宮宣布海利將要辭職的消息時對媒體說這番話。他還說，中國還沒有做好達成貿易協議的準備。

◎台鐵10／12日改點 明早免費發放時刻表

台鐵局10月12日進行年度列車時刻調整，有440班次時刻微調，影響5分鐘以上的班次達286班，通勤旅客留意；台鐵特別印製冊本式時刻表18萬4000本、摺頁式時刻表2萬張，統一自明(11)日上午8時起，在台鐵局各車站（三等以上派有站員之車站）提供旅客免費索取。

(中時電子報)