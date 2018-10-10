影》不甩紅牌出場！失控小黑滿場跑 只想守門員摸肚肚

2018年10月10日 18:21 中時電子報 吳映璠

周日一隻小黑狗突然闖進喬治亞一場足球比賽，不僅趕不走，還和球員完摸肚肚遊戲。

中亞小國喬治亞7日一場職業足球聯賽上出現一位不速之客，一隻小黑狗顯然坐不住冷板凳，在比賽進行到第68分鐘時，自告奮勇上場，一上場就展現活力，足球場滿場跑，連線審判牠離場都沒轍，最後找上守門員討拍摸肚肚。

喬治亞共和國周日上演一場激烈的足球比賽，上屆超級聯賽冠軍庫塔伊西魚雷隊（Torpedo Kutaisi）對上目前積分第三的哥里迪拉隊（Dila Gori），兩隊戰到第68分鐘還是0比0，這時球場上突然冒出一隻小黑狗，活力十足地滿場跑，瞬間瓦解兩隊的僵持氣氛。

A stray dog interrupts a soccer game and performs tricks for the players in the middle of the field. https://t.co/aTl20n2Mo0 pic.twitter.com/JAMuB1wz9c — Inside Edition (@InsideEdition) 2018年10月9日

不過小黑實在太有活力了，不管球員怎麼趕都趕不跑，就連線審舉起旗子判牠離場也沒轍，最後牠找上庫塔伊西魚雷隊守門員瓦斯克維德澤（Roin Kvaskvhadze，音譯）翻肚討摸。

「新聞內幕」（Inside Edition）報導指出，小黑出賽三分鐘後終於被請下場，中間球場一度出動兩名工作人員護駕，不過因為方式不對遭小黑反咬一口。

兩隊最終以0比0踢和。

(中時電子報)