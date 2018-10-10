搜救犬網路票選 台東「健康」衝第一

2018年10月10日 18:12 中時 莊哲權

台東搜救犬11號選手 「健康」目前在網路票選暫居第一。（莊哲權攝）

台東搜救犬11號選手 「健康」目前在網路票選暫居第一。（莊哲權攝）

台東搜救犬11號選手 「健康」目前在網路票選暫居第一。（莊哲權攝）

選我、選我！內政部消防署舉辦搜救犬網路票選，代表台東縣消防局參賽的11號選手「健康」按滑鼠、緊盯電腦選票，甚至開會催票的萌樣，令人噴飯，KUSO照片貼上網，果然人氣指數暴漲，目前已衝到全國第1名。

內政部消防署舉辦「全國消防人員競技大賽」，其中首度為搜救犬舉辦網路票選最吸引眼球，16位選手中只有台東的「健康」及屏東縣的搜救犬非來自六都，經過全力催票，「健康」的票數從第7名一路攀爬，目前以6000多票暫居第1。

為了衝高人氣，台東縣消防局台東大隊發揮創意，推出創意照片，有「健康」召開催票會議，還有健康看著筆電、滑滑鼠、緊盯著選情，國慶日還咬著國旗英挺地站在消防車前，祝國家生日快樂，搞笑的萌樣，果然擄獲許多網友的心。

台東縣消防局領犬員柯宏儒說，台東目前有4隻搜救犬，其中5歲拉布拉多犬「健康」，具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證，在參與台南、花蓮大地震救援行動中，都有發現生還者紀錄，因為活動性強、親和力夠、出勤事蹟較豐富，因此由牠代台東縣出賽。

台東縣消防局關山消大隊大隊長孫揚文說，因為離投票截止日還有10天，消防局不敢掉以輕心，請大家持續上網投票，每天1票，讓「健康」持續保住第1名，創造另類台東之光。

(中時 )