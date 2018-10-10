雙十國慶好結婚 20對新人挺愛家公投

2018年10月10日 18:29 中時 黃國峰

台中旌旗教會10日舉行「十十相繫」雙十聯合婚禮，共有二十對新人一起步上紅毯，並同聲挺愛家公投。（黃國峰翻攝）

雙十國慶好事來，台中旌旗教會10日有20對新人，選擇10月10日十點十分一起甜蜜的走向婚姻的紅毯那端，有別於現今「怕婚、怕生」的氛圍，現場有不少只有20多歲的新人，用信心和行動承擔起婚姻的責任，他們也認同傳統「一夫一妻、一男一女」的婚姻家庭組合，齊聲高喊捍衛婚姻價值。

新人賴建翰和吳芙儀都是在單親家庭長大的，賴建翰說因為以前看到媽媽在婚姻裡面過的辛苦，所以覺得婚姻可有可無。談到兩個人的相識，吳芙儀笑說，原本覺得「他不是我的菜」，但相處後，發現自己禱告未來另一半的15個條件，在他身上通通看見了，覺得真是太神奇了。

旌旗教會主任牧師蕭祥修勉勵說，婚姻是神所祝福的，需要用心經營，年輕人要勇於「謹守婚姻的價值」，因為婚姻是建造健康家庭的基礎，更是守護下一代的幸福保壘，有健康的家庭才有健康的社會與國家。

旌旗教會區牧蔡景星指出：「婚姻制度的定義被改變或被瓦解延伸出來就是一個未知」，婚姻制度其實早期的設計是用來保護下一代，雖然這樣的制度不是完美，但至少能建構一個孩子健康的成長環境，所以我們希望婚姻的定義不輕易被改變，年底的「愛家公投」三法案，包括婚姻是一男一女、一夫一妻，性平教育不應過早進入國中小校園、同志伴侶權益另立專法等， 就是希望婚姻真正的價值與意義能夠被看見、被守護。

(中時 )