金門》董森堡進軍縣議會 9歲女童站台拉票

2018年10月10日 19:10 中時 李金生

董森堡站在彈藥箱上發表政見，期許自己未來在議會「火力十足」。（李金生攝）

金門縣議員參選人董森堡今（10）日成立競選服務處，吸引鄉親熱情祝福，連縣長、鎮長及多位同選區議員參選人也到場外，還有去年參加反賭大遊行的9歲女童「小雨」也替他站台拉票，溫馨場面讓支持者十分感動。

目前也是〈金門縣戰地史蹟學會〉常務理事的董森堡選在「雙十」國慶這一天成立競選服務處，並站在M84美製榴彈彈藥箱上，發表他的參選理念和政見。支持者肯定他帶領大家「起義」進軍縣議會改變家鄉的用心，以及在議場「火力十足」的自我期許

鄉親蜂擁到場加油，包括參選縣長的謝宜璋、洪志恒及鎮長參選人吳伯揚、許燕輝、李誠智，以及同屬第1選區的議員參選人蔡建偉、陳苗生等人也來到，展現他的好人緣和不一樣。

最讓支持者感動的是，去年參加反賭大遊行，就讀小三的「小雨」（吳虹翬）也在家人陪同下到場替「森堡叔叔」加油打氣，還呼籲鄉親不要「賣票」，天真爛漫的模樣贏得大家歡迎，稱讚她真是一位可愛的小小助選員。

出身媒體工作者的董森堡，近年陸續參與搶救浯江溪、反金門BOT財團化、反核廢料和搶救雙乳山坑道、花崗石醫院、光華園、水試所河口濕地等公共議題的社會運動，獲得鄉親的注意和好評。

2016年發生17級「莫蘭蒂」颱風重創金門，貨輪港泰台洲號漂至古崗海岸，長期擱淺造成嚴重油汙事件，董森堡以空拍照攝油漬舉報污染，投書國內外媒體追蹤進度，直至貨輪拖離金門，夜以繼日鍥而不捨的精神，更讓鄉親印象深刻。

2017年，他在〈金門日報〉工作期間，利用休假期間參與反賭運動，最後以9比1的懸殊差距獲勝。事後卻遭促賭議員提案刪除個人薪資預算，雖然未獲通過，但仍引起鄉親關注。

董森堡也因此更堅定關心公共事務的信念，在完成對脫硫碴礦物細料進口金門，引起鄉親恐慌一事提出質疑後，決心辭職參選議員，希望在體制力發揮更大影響力，守護金門美麗家園。

(中時 )