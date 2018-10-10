搶救大潭藻礁行動聯盟：由行政院系統處理是「變成請鬼拆藥單」

2018年10月10日 19:11 中時 賴佑維

搶救大潭藻礁行動聯盟10日發出聲明，指出觀塘三接的「工業港環現差案」顢頇通過，各方譁然。聯盟指出，過去曾向總統請求辦理聽證會消弭雜音、凝聚共識，後來交由行政院系統處理，「變成請鬼拆藥單」。

聯盟說，藻礁爭議延燒全國，引起更大的社會動盪，因此誠懇建議蔡英文總統，召開與三接開發案有關的「藻礁保育」、「天然氣缺口」、「能源轉型」、「環評程序正義」的聽證會。

此外聯盟聲明中，也列出行政部門觀點，並予以反駁。聯盟轉述，公部門指觀新藻礁非屬三接內「觀新藻礁保留區」，跟現在大潭電廠的地點根本不同。聯盟說，台大教授戴昌鳳團隊曾調查，證實桃園藻礁是連綿27公里的完整地形，執政黨不了解觀新、觀塘藻礁是命運共同體，這種論調才令人驚駭且遺憾。

此外聯盟也說，桃園市長鄭文燦在選前聲援民團抗議前縣長藻礁記者會，曾發表希望桃園海岸自然地景能夠畫為暫定自然保留區，聯盟質疑，這個說法難道沒有包括大潭藻礁在內嗎？

此外聯盟也批評，為觀新藻礁野生動物保護區是在縣長吳志揚執政時畫設，市府4年來除了編經費給社區做鬆散的管制以外，沒有任何的生態調查資料出爐。市府強調第三接收站方案從232公頃的大面積開發，降為23公頃的最小化方案。聯盟也強調，環現差審查的工業港面積超過900公頃，實際上是把兩個儲槽移到工業港的外海填區，這個應該要重新環評，卻因為黑手介入，遭到否決。

(中時 )