「凌雲徹」吃軟飯4年 首見周迅內心OS：好小一隻

2018年10月10日 18:32 中時電子報 蔡曉婷

經超戲外和老婆小李琳育有兩個孩子。（圖／取自FACE非斯星尚微博）

大陸男星經超近來因演出《如懿傳》中癡情守護「如懿」周迅的侍衛「凌雲徹」一炮而紅，最近他接受陸媒專訪，分享自己當年從北電畢業後，曾過了3、4年吃軟飯、靠老婆過活的日子，他在劇中對如懿有「超出男女之間」的感情，戲外他也很欣賞周迅，透露第一眼見偶像，內心OS是：「她好小一隻」。

由經超飾演的凌雲徹由於外型陽光，被網友封為「大陸版彭于晏」，他在昨播出的《如懿傳》慘烈領便當，他為保全皇后如懿的清白，接受嫻妃娘娘張鈞甯的建議受死，令劇迷十分揪心，最近他接受《新京報》專訪，185公分高的他分享第一眼見到160公分高的周迅，第一個想法是對方好嬌小，「但我覺得她身上是有一股靈氣的，感覺會發光，特別的生動」。

經超說，周迅聽到兩人身高差異大，第一個反應就是不服輸站起來和經超比身高，他也對周迅的豪爽印象深刻，有回晚上聚餐，周迅本拒絕喝酒，沒想到喝了一杯後，周迅突然大喊：「誰都不許走！」個性十分直率可愛。

從小在當醫生的父親培養下，經超本來也有意念醫學大學，卻陰錯陽差被星探看上拍廣告、上了北電，同屆同學還有楊冪，但經超表示自己畢業後「混得不好」，有3、4年都需靠當演員的老婆小李琳幫忙養家活口，自己只能偶爾接接臨時演員的工作，如今終於出頭天，他打趣說偶爾會跟老婆說懷念吃軟飯的日子，沒經歷過很難想像這一切，「生活已經把你推到這了，那你就不如認了」。

(中時電子報)