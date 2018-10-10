MLB》300K王牌請纓中繼 紅襪這場賭對了！

2018年10月10日 18:35 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

紅襪王牌左投賽爾在第8局中繼，連退3人完成任務。（嵌入自MLB臉書粉絲團）

美聯分區系列賽10日進行第4戰，紅襪隊於8局下推出首戰先發投手、去年飆出308K的王牌賽爾（Chris Sale）登板中繼讓不少人感到意外，不過9局下終結者金柏若（Craig Kimbrel）險些砸鍋，最終紅襪僅以1分之差的4比3獲勝，8局下的調度成為這場比賽的亮點之一。

有趣的是，這次後援是賽爾主動向總教練柯拉（Alex Cora）請纓上陣。周三賽爾抵達球場後，直接跟柯拉說若戰況需要他想上場，接著沒等教頭回答，他頭也不回就走了。

「我不知道這樣的舉動好或不好，但結果似乎有效耶。」賽爾說。

柯拉立刻調整作戰計畫，向訓練團隊詢問賽爾的身體狀況可否投球，確認都沒問題後。7局打完紅襪以4比1領先，柯拉再跟投手教練、板凳教練商討，最後終於拿起電話打到牛棚，「就是他了！」

賽爾本季例行賽27場出賽皆先發登板，取得12勝4敗、自責分率2.11的數據，10日是他今年至今為止唯一1次中繼登板，以13球投出完美的3上3下，讓洋基只剩下最後3個出局數的反攻機會，隨後在球隊4比1領先時，將9局下半的投球任務交給終結者金柏若。

「他可是賽爾！」紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）說：「在這麼重要的比賽，你一定要把你的大咖推出來！」

不過金柏若面對洋基首位打者賈吉(Aaron Judge)就投出四壞保送，再被桂格瑞斯（Didi Gregorius）敲出安打，1出局後又丟出保送形成滿壘，隨後又出現觸身球及被敲出高飛犧牲打讓洋基隊追成3比4，幸好最後他讓托瑞斯（Gleyber Torres）擊出滾地球出局，紅襪最終以4比3、1分之差擊敗洋基隊。

雖然王牌先發投手賽爾登板中繼讓不少人感到意外，不過以結果來看，紅襪隊在關鍵時刻壓上王牌救援，成為這場勝仗的關鍵之一。

(中時電子報)