烏克蘭舊彈藥庫爆炸 一萬多人撤離

烏克蘭舊彈藥庫爆炸，火光衝天，而且持續有火星飛出。(圖/路透社)

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中時電子報

烏克蘭北部切爾尼戈夫地區(Chernihiv)的伊奇尼亞市(Ichnya)發生彈藥庫爆炸，網路影片顯示地平線上的衝天火光與不斷的爆炸聲。烏克蘭政府將彈藥庫週邊約12,000名居民撤離，此事生至今還未傳出人員傷亡，不過資產損失很大，粗估達到上億美元。

BBC報導，彈藥庫是在當地時間凌晨03:30左右發生，緊急服務得知以後，從 04:22開始後續應變，半徑20公里的空域關閉，該地區的鐵路和公路也禁止通行，天然氣和電力供應也趕緊中斷，然後撤離居民。

烏克蘭獨立新聞社(unian.info)的記者尤里．布圖索夫(Yuriy Butusov)報導，這場爆炸受損很大，因為裡頭有120公釐迫擊砲彈、122公釐榴彈砲彈、125公釐戰車砲彈和122公釐火箭彈，都是威力大，而且昂貴的彈種，而且有些種類是烏克蘭自己無法生產的。

烏克蘭這兩年經常發生彈藥庫爆炸事件，部分原因是由於烏克蘭仍然擁有大量的蘇聯時代留下來的大量彈藥，許多彈藥庫設計的並不完善，甚至只是木造的倉庫，沒有防潮、防靜電、防火的安全設計。

不過烏克蘭軍方是把爆炸事件歸因於烏東戰爭，烏克蘭東部地區一直有親俄分裂分子與政府軍的作戰。烏克蘭軍事參謀部副指揮官羅迪．季莫申科(Rodyon Tymoshenko)在記者會上說，事件起於4次小爆炸，然後是後續的引爆。他說：「爆炸的強度表明，這很可能是一起蓄意破壞，安全部門正在調查這一事件。」

(中時電子報)

文章來源：Ukraine ammo dump blasts blamed on 'possible sabotage'

文章來源：Ukraine loses heavy artillery ammunition in recent ammo depot explosion in Chernihiv region

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