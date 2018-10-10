美國防部網路安檢 駭客24hr內攻佔武器系統

2018年10月10日 18:47 中時電子報 盧伯華

據美國聯邦政府審計署(Government Accountability Office, GAO)一份報告指出，近年來在五角大廈武器系統進行的網路安全檢查中發現，模擬駭客攻擊的測試人員竟輕易地滲透進入武器系統，取得對系統控制權，同時整個過程自始至終都不會被發現。

網際網路專業媒體《網路速報》(Cyberscoop)引述這份報告指出，從2012年到2017年，美國國防部測試人員經常在開發武器系統軟體時發現極為嚴重的網路漏洞。某次測試中，一個2人測試小組只用一小時就進入武器系統，不到一天內就取得完全控制權。

報導說，這份措辭嚴厲的報告將五角大廈武器系統的脆弱歸咎於國防部官員缺乏網路安全知識，「簡直就是網路菜鳥」。甚至到最近，國防部仍刻意忽略網路漏洞測試結果，並未優先考慮加強武器系統的網路安全措施。

這份報告指出，進行測試的人員甚至沒有使用技術等級較高的程式工具，只使用簡單的技術針對「糟糕的密碼管理和未加密通信」進行破解，就成功駭入武器系統。

聯邦審計署的報告說，這次的測試主要側重於開發中的武器系統，其中包括對國家安全局、軍事測試單位和國防部採購辦公室等機構的網路進行訪問，所有的測試結果將向美國國會進行機密簡報。

報導指出，並非所有的調查結果都是負面的，測試當中也發現五角大廈最近一些改善武器系統網路安全的作法發揮了預期功能，其中包括「阻止遠端用戶未經授權的訪問」等方面。但該報告仍明白表示，目前國防部的網路安全工作還遠未能解決問題。而這次測試的方法與形式有限，因此仍有許多潛在風險未被揭露。

美國參議院軍事委員會主席英賀菲(Jim Inhofe)說，審計署的報告凸出一項令人震驚的事實，美國政府在保護武器系統和軍火供應商免受網路威脅的工作上做得太少。

眾議院軍事委員會委員朗格文(Jim Langevin)表示，他對審計署的調查結果並不感到驚訝。國防部在降低網路安全風險有些進展，但還不夠，這就是為什麼國會要求五角大廈進行網路安全評估。

(中時電子報)