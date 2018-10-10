市黨部主委放話黨紀處分 秦慧珠不邀柯文哲了

2018年10月10日 19:12 中時 陳燕珩

年底首都之戰三強鼎立，國民黨、民進黨今年都有自家母雞，議員參選人順勢遠離柯文哲，不過日前卻傳國民黨市議員秦慧珠將在21日競選總部成立時邀請柯文哲，對方也答應出席，消息一出引發爭議。傳出國民黨市黨部主委黃呂錦茹昨在內部會議表達強烈不滿，並放話「誰邀柯文哲同台，一律黨紀處分。」

柯文哲今年選戰遭藍綠夾擊，除了小黨、無黨籍參選人與柯走得近，藍綠議員參選人都盡量避免與柯同框，全力挺自家母雞。不過，現卻傳出秦慧珠打算在21日競選總部成立時邀請柯文哲站台，她本人也證實，只是禮貌性請現任市長，自己當然還是挺黨內參選人丁守中。

不過消息一出，仍引發黨內強烈反彈，有議員直言「太誇張」，目前丁守中民調還落後，若大家有樣學樣，不為大局考量，丁守中選情豈不是會崩盤；也有黨內人士批評，秦慧珠與丁守中關係好，現在卻出這招，恐怕讓丁丁很傷心。

另有議員直言，議長吳碧珠年底不選連任，黨內不少資深議員劍指議長大位，秦慧珠此舉是為選後盤算，一方面請柯文哲站台，有機會爭取中間選票衝高票數，也有機會獲得友柯議員支持，就算最後國民黨席次未過半，也能確保議長投票勝出。

對此，黃呂錦茹昨在信義區常委書記會報上表達不滿，強調國民黨提名的議員，應該支持黨內提名市長，與對方互相拉抬，國民黨不允許議員在競選總部成立時，邀請柯文哲站台，她直言對秦慧珠此舉「很不高興」，國民黨應團結，現在跑去跟柯站在一起非常不可取，有這種狀況會以黨紀處分。

秦慧珠則表示，當時想法是禮貌性邀請柯文哲，昨下午對方才有正式回覆，她強調，可以體諒主委的想法，選舉最後階段，大家都很緊張，應該全力挺丁守中，因此她已婉拒柯出席。至於爭取議長大位之說，她則澄清，這講法太誇張，黨內會針對議長人選進行初選，柯文哲管不到這塊。

(中時 )