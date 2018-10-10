《屍速列車》續集明年開拍！孔劉不演了 傳這男神接棒

2018年10月10日 18:45 中時電子報 施品瑜

韓媒指姜棟元有望拍《屍速列車》續集《半島》。（中時資料照）

南韓活屍電影《屍速列車》由孔劉、鄭有美、馬東石等人主演，不僅在亞洲開出亮眼票房，連好萊塢也宣布確定翻拍，可見人氣之高，而導演延尚昊就證實會拍續集，但也表明第一集演員不會參演，令大家更好奇男主角人選，今就傳出男神姜棟元有望接棒出演。

《屍速列車》導演延尚昊8月曾證實已在籌備第二集，暫名為《半島》，初版劇本大致完成，故事和上集沒有直接關聯，但同樣以殭屍病毒為主軸，講述病毒蔓延到曾是安全地帶的釜山，而「原班人馬」並不會出現在續集，預計在2019年上半年開拍。

沒了第一集的孔劉，大家相當好奇誰會接棒男主角，今就有韓媒報導，男神姜棟元可能會接演，他今年前往美國參演好萊塢災難片《洛杉磯海嘯》，拍畢後再投入法國電影《寂靜的清晨》的拍攝，之後中間可能沒有休息時間，明年初直接拍《半島》。

對此，《半島》製作公司承認的確有邀請姜棟元出演電影，但選角還在進行中，尚未確定。

出道15年的姜棟元，和孔劉同樣被封為「韓國公共財產」，是不少女星的理想型，今年為了宣傳電影《宅配男逃亡曲》首度訪台，出席活動時，對於粉絲握手、簽名的要求來者不拒，親民作風大受好評。

(中時電子報)