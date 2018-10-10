丁守中競總開幕藍營要角雲集 馬英九批柯讓台北不再是領頭羊

2018年10月10日 18:44 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

國民黨台北市長參選人丁守中競選總部，選在十月十日國慶成立，現場冠蓋雲集，包含前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都到場為丁守中拉票。馬英九特別强調，台北市在柯文哲執政下缺少發展，已失去首都的領袖氣勢，無法當領頭羊；今年必須選丁守中才能真正造福台北市民。

馬英九致詞時表示，他參加丁守中活動已有四五次，看到的氣勢一次比一次旺。他們在美國讀書時就認識了，他認為丁守中對人誠懇、做事認真，「這樣的人來當台北市長很合適」。

他强調，台北市長應「一棒接一棒，棒棒是強棒」，可惜四年前柯文哲當選，「要找柯市長的市政建設，沒那麼容易」，不僅大巨蛋的問題沒解決，台北也沒能變成國際級的城市，「國民黨執政不一樣就是不一樣」。

馬英九也説，選舉剩四十幾天，大家應全力拉票，把丁守中送進市政府。

吳敦義則指出，台北非贏不可，一定要贏，首都若沒有贏過來，中國國民黨會很難過，他不僅希望丁守中水漲船高、高票當選，也帶動全場喊出「里長全壘打」、「議員全壘打」口號，誓師勝選。

馬、吳致詞帶動全場氣勢，現場群眾也密集呼喊「丁守中當選」、「國民黨勝利」等各式口號，盛況空前，士氣大振，展現迎接全面勝選的氣勢。

(中時電子報)